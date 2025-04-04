CHP'den AKP'ye Üyelik İddiası

Haber: İleyda ÖZMEN - Kamera: Gurbetelli YALÇIN

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, bazı vatandaşların bilgileri dışında AK Parti'ye üye yapılmasına ilişkin, "AKP bir adım daha ileri götürerek bir hak gasbına daha imza attı. Buradan bütün AKP'ye sormak istiyorum; siz bu bilgileri nereden buluyorsunuz? Yurttaşlarımız kendi iradeleri dışında bir siyasi partiye üye yapılıyor. Hangi siyasi partiye üye yapılıyor? Önce seçimleri çalan sonra adayımızın diplomasını çalan sonra adayımızı çalan AKP şimdi de yurttaşlarımızı çalmaya başladı" dedi.

Ankara'nın Sincan ile Etimesgut ilçelerinde yaşayan çok sayıda vatandaşın bilgileri dışında AK Parti'ye üye yapıldığı iddia edildi. Çiftci konuyu ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi.

"Bizim de basından gördüğümüz basın mensuplarının aile bireylerinin, yakınlarının olduğu da açık olduğu şekilde yurttaşlarımızdan bize gelen şikayetler, bizim de aile bireylerimizden, çevremizden, eşimizden gördüğümüz kadarıyla AKP bir adım daha ileri götürerek bir hak gasbına daha imza attı. Burada altını çizmemiz gereken soru şu; AKP bu yurttaşların bu bilgilerini nereden buldu, bu yurttaşların bir siyasi partiye üye olmadığını nereden biliyor?

"AKP'ye sormak istiyorum; siz bu bilgileri nereden buluyorsunuz?"

Buradan bütün AKP'ye sormak istiyorum; siz bu bilgileri nereden buluyorsunuz? Yurttaşlarımız kendi iradeleri dışında bir siyasi partiye üye yapılıyor. Hangi siyasi partiye üye yapılıyor? Önce seçimleri çalan, sonra adayımızın diplomasını çalan, sonra adayımızı çalan AKP şimdi de yurttaşlarımızı çalmaya başladı. Yurttaşlarımızın iradesini çalmaya başladı. Buradan sizlerin aracılığıyla öncelikle seslenmek istiyorum; haksız yere, lütfen bütün yurttaşlarımız e-Devlet'ten kayıtlarını kontrol etsinler. Kendi iradeleri dışında herhangi bir siyasi partiye üye yapılan yurttaşlarımız önce üyelikten istifa etsinler. Ardından da Türk Ceza Kanunu'nun kendilerine tanımış olduğu hakları kullansınlar ve bu kişiler hakkında yani iradeleri dışında üye yapılması halinde bu kişiler hakkında kişisel verilerin usulsüz bir şekilde ele geçirilmesi ve kullanılması ayrıca özel belgede sahtecilik suçlarından suç duyurusunda bulunmaya davet ediyorum bütün yurttaşlarımızı. Bu bir irade gasbıdır. Bu hukuken suç olan bir durumdur. O yüzden hep birlikte bütün yurttaşlarımızla duyarlı olacağız. Biz de CHP olarak bütün yurttaşlarımıza, elimizden geldiğince hakkı gasp edilen iradesi sakatlanan bütün yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

"AKP yurttaşlarımızın iradesini, yurttaşlarımızı çalıyor"

Çiftci, AKP Sincan İl Başkanı Mustafa Özcan'ın açıklamalarına da tepki göstererek şöyle devam etti:

"Ben de basın mensuplarının yapmış olduğu haberlerden, gazetelerden, internet medyasından gördüğüm kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yöneticilerine bu soru sorulduğunda yöneticileri tatilde olduğunu söyleyerek dönünce bakacağını söylemiş. Ancak bu dönünce bakılacak bir konu değil. Bu yurttaşlarımızın anayasayla güvence altına alınan bir hakkının gasp edilmesidir. Ancak şaşırmıyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi az önce söylediğim gibi her şeyi gasp etmeye, her şeyi çalmaya alıştığı için bugün de yurttaşlarımızın iradesini, yurttaşlarımızı çalıyor. O yüzden bir siyasetçiye yakışmayan bir cümledir bu. Bir siyasetçinin kurmaması gereken bir cümledir. Kaldı ki zaten ülkenin bu kadar ekonomik zorluk içerisinde olduğunu göz göre göre 'ben tatildeyim dönünce bakacağım' gibi geniş ve rahat bir cevap verilmesinde hiçbir şekilde bir siyasetçiye de yakıştırmadığımı söylemek isterim."