CHP'den 'Askıda Buğday' Eleştirisi

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Burhanettin Bulut, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni değerlendirdi. Bunun iktidarı utandıracak bir proje olduğunu belirten Bulut, tarım ve hayvancılığın bitirildiğine dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dar ve sabit gelirli insanlara katkı sağlamak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek için "Askıda 9 Gülek Buğday Projesi"ni başlattı.

Burhanettin Bulut, projeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İktidarın küçük ortağı, 'ekonomi uçuyor, kaçıyor' diyen iktidarı utandıran bir kampanya başlattı: 'Askıda 9 gülek buğday!' Tarımı bitirdiler, hayvancılığı bitirdiler, çiftçiyi tohuma muhtaç ettiler! Farkında değiller ki ülkede her şey askıda, adalet, liyakat, vicdan…" ifadelerini kullandı.