CHP\'den Aydıncık Belediye Başkanı seçilen Özkan Kılıçarpa göreve başladı

CHP'den Aydıncık Belediye Başkanı seçilen Özkan Kılıçarpa, görevine başladı.
Kılıçarpa, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Programın ardından belediye binasına giden Kılıçarpa, görevi devraldı.
Kılıçarpa, ayrım yapmadan ilçeye hizmet edeceklerini belirtti.
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen orman ve itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının büyümesini engelledi.
Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Polis Şehitliği ziyaret edildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Büyükkılıç, altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ve kaliteli içme suyu temini için yeni kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti. Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.
Burhaniye Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan tüm mezarlıklarda bakım ve düzenleme çalışmalarında sona geldi. Sağlık İşleri Müdürlüğü Mezarlık ve Cenaze İşleri Birimi ekipleri, ilçedeki 28 mahallede bulunan mezarlıkların; bakım onarım, genel temizlik, ot mücadelesi-ilaçlama, ağaç budama ve diğer muhtelif iş ve işlemlerini rutin olarak yıl boyunca yaparken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde tüm mezarlıkları Bayrama hazırladı. Ramazan Bayramı öncesi yapılan çalışmalarda mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirilip, yabani otlar için ilaçlama çalışması ve bayram boyunca banttan yayın yapılacak dualar için ses sistemi hazırlıkları yaparak mezarlıklar bayram ziyaretleri için hazırlandı. Vatandaşların daha nezih ve temiz bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için mezarlıkların bayrama hazır edildiğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, 'Kültürel değerlerimiz ve geleneklerimiz bizleri biz yapan, toplumumuzu güçlü kılan unsurlar. Her bayram olduğu gibi önümüzdeki Ramazan Bayramı ziyaretleri için de Kabristanları hazırladık' dedi. - BALIKESİR
Didim'de yapımı süren Hz. Ali Camii'nin tamamlanması için bağış ve yardım çağrısı yapıldı. Cami, 3 dönüm arazi üzerinde 3 katlı olarak inşa edilecek ve 1700 kişiye hizmet verecek. Camideki çalışmalar devam ederken, hayırseverlerin destekleri bekleniyor.
Dünya ve olimpiyat şampiyonu İsmet Atlı, vefatının 10. yılında Adana'nın Kozan ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Atlı'nın başarıları ve yazdığı kitapla gelecek nesillere örnek olduğu vurgulandı.
Oyunculuğun yanı sıra siyasete atılan Erdal Beşikçioğlu, CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu. Beşikçioğlu, Etimesgut'ta yapılan seçimlerde yüzde 56.62 oy alarak başkan seçildi. Görevi resmen devralan Beşikçioğlu, belediye başkanlığı koltuğunu makamda olmadığı için elden ele teslim aldı.
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