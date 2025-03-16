CHP'den Ekonomi Uyarısı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Konuşanları dinlerseniz ekonomi şahane ama gemi su alıyor. Ülkenin en büyük sorunu ekonomi. İki ayda en az 322 bin kişi işten çıkarıldı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşanları dinlerseniz ekonomi şahane ama gemi su alıyor! Ülkenin en büyük sorunu ekonomi. İki ayda en az 322 bin kişi işten çıkarıldı. Bu yılın ilk iki aylık döneminde işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak umuduyla İşsizlik Sigortası Fonuna başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin 385 kişi artarak 321 bin 881 kişiye çıktı" ifadelerini kullandı.