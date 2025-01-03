CHP'den Emekli Maaşları Eleştirisi - Son Dakika
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CHP'den Emekli Maaşları Eleştirisi

Deniz Yücel, en düşük emekli maaşının 15 bin lira olmayacağını belirterek, 'Geçim yok, seçim istiyoruz' dedi.

03.01.2025 13:26
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 2025 yılının işçiden sonra memur ve emekli için de zor geçeceğini vurgulayarak, "Saray yönetiminin kararıyla, en düşük emekli maaşı 15 bin lira dahi olmayacak. Geçim yok, seçim istiyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "İşçiden sonra 2025'in memur ve emekliler için de çok zor bir yıl olacağı belli oldu" ifadesini kullandı. Yücel, şunları kaydetti:

"A'dan Z'ye her şeye yağmur gibi zam yağarken, Suriye'ye, yandaş şirketlere, tarikatlara para bulan AKP iktidarı, yine vatandaşına verecek parayı bulamadı. AKP'nin ekonomi yönetimi artık ekonomiyi değil, yoksulluğu, hatta sefaleti yöneten bir kadro haline gelmiştir. Saray yönetiminin kararıyla, en düşük emekli maaşı 15 bin lira dahi olmayacak.

İnsan onuruna aykırı olmaktan öte, insanlık suçu olarak tanımlanabilecek emekli maaşlarını halkımıza reva gören bu zalim yönetim insanlığa karşı suç işlemektedir. Geçim yok, seçim istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Deniz Yücel, Politika, Ekonomi, Güncel, Memur, Son Dakika

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