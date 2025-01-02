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CHP'den Emeklilik Uyarısı

CHP'li Bağcıoğlu, savunma sanayindeki emeklilik dalgasının milli güvenliği tehdit ettiğini söyledi.

02.01.2025 11:32
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayinde artan emeklilik dalgasının ülkemizin stratejik projelerini ve milli güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek, hükümete "Bu yanlıştan dönün" çağrısında bulundu.

CHP Milli Savunma Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayinde artan emeklilik dalgasının ülkemizin stratejik projelerini ve milli güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirterek, hükümete "Bu yanlıştan dönün" çağrısında bulundu. Bağcıoğlu, kritik kurumlarda çalışan binlerce deneyimli personelin, emeklilik sistemiyle ilgili adaletsizlikler nedeniyle görevlerini bırakmak zorunda kaldığını ifade etti. Bağcıoğlu, şunları kaydetti:

"ASELSAN, TUSAŞ ve MKE gibi milli projeler yürüten kurumlarımızda ciddi insan kaybı yaşanmaktadır"

"Dünyada siyasi ve askeri dengelerin hızla değiştiği, ülkelerin savunma sanayinde seferberlik ilan ettiği bir dönemdeyiz. Pek çok ülke, emekli uzmanlarını dahi yeniden göreve çağırarak üretim ve kapasite artırımı için çalışmaktadır. Ancak ne yazık ki ülkemizde bu süreç tersine işlemekte, kritik projelerde görev alan teknik personel emeklilik sistemindeki adaletsizlikler yüzünden görevlerini bırakmaktadır. Yeni yıl öncesinde de uyarmıştık, 2024 yılında emekli olacak çalışanların 2025'e göre daha yüksek emekli maaşı alacak olması, özellikle savunma sanayi alanında görev yapan personelin erken emekli olmasına sebep olacak, projeleri sekteye uğratır diye defalarca söyledik ama dinletemedik. Geldiğimiz noktada, ASELSAN, TUSAŞ, Roketsan, Havelsan, STM, ASFAT ve MKE gibi milli projeler yürüten kurumlarımızda ciddi insan kaybı yaşanmaktadır. TUSAŞ'ta yaklaşık bin personelin 'emekli olalım ama çalışmaya devam edelim' talebi reddedilmiş, 'Tercihinizi yapın' yanıtı verilmiştir.

Bu hatadan bir an önce dönülmelidir. Emekli olan uzmanların yeniden görev almasını sağlayacak yasal düzenlemeler derhal hayata geçirilmelidir. Ülkemizin savunma sanayii, yalnızca teknolojiden değil, bu teknolojiyi üreten ve geliştiren insan kaynağından güç alır. Mevcut uygulamalar nedeniyle yaşanan kayıplar, milli güvenliğimizi ve stratejik projelerimizi büyük bir risk altına sokmaktadır. Bu yanlış politikaların acilen düzeltilmesi şarttır."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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