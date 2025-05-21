CHP'den Erken Seçim Çağrısı - Son Dakika
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CHP'den Erken Seçim Çağrısı

21.05.2025 15:38
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Özgür Karabat, AKP'nin ekonomi politikalarının çöktüğünü ve erken seçim gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "AKP'nin ve Mehmet Şimşek'in ekonomi politikası çökmüştür. Bütçe hedefleri de tıpkı enflasyon hedefleri gibi tutmuyor. Otoriter düzen inşa etmeye çalışan AKP, ülkenin iktisadi bağımsızlığını da yok ederek çeşitli ülkelere diplomatik tavizler veriyor. Türkiye yüksek faiz-enflasyon, belirsizlik-güvensizlik girdabı içine girmiştir. Yaşanan ekonomik kriz siyasidir ve bundan kurtulmak için bir an önce erken seçime gidilmelidir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, X hesabından yaptığı paylaşımla 2025 bütçe hedeflerine yönelik eleştirilerde bulundu. Karabat, "Konkordato dalgası büyüyor, bütçe açığının faturası vatandaşa kesiliyor" başlığıyla yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"2025 bütçe hedeflerinin tutmayacağı, daha ilk dört ayda belli oldu. İşletmelerin büyük çoğunluğu zarar yazdığı için Kurumlar Vergisi tahsilatları düşüyor. Bütçenin yükü yine KDV ve ÖTV tahsilatlarıyla vatandaşın omzuna yıkılıyor. Yılın ilk dört ayında bütçe 885 milyar TL açık verdi. Yıl sonu bütçe açığı hedefi 1,9 trilyon TL ve sadece dört ayda bu hedefin yüzde 45'ine ulaşıldı. Bu dönemde 725 milyar TL faiz harcaması yapıldı. Yıl sonunda 1,95 trilyon TL olan faiz harcama hedefinin yüzde 37'sine ulaşıldı. 2025 Kurumlar Vergisi hedefi 1,6 trilyon TL ve ilk dört ayda bunun yüzde 3,3'lük kısmı; yani 53,4 milyar TL toplandı. Yılın ilk dönemi olduğu için düşük olması normal. Ancak geçen yılın aynı döneminde Kurumlar Vergisi tahsilat oranı yüzde 5,4'tü. 2024'te kurumlar vergisi hedefi 1,2 trilyon TL'ydi ve bunun yüzde 69,8'i gerçekleşti; 890 milyar TL toplandı. Böyle giderse 2025'te benzer seviyede kurumlar vergisi toplanacak. Şirketlerden toplanamayan vergi vatandaşlara yüklenecek, Hazine ek borçlanmaya gidecek.

Ekonomik kriz nedeniyle işletmeler hızla kepenk kapatıyor. 2025'in ilk dört ayında konkordato talep eden firma sayısı bin 727 oldu. Yani 2024'ün toplamı olan 3 bin 497'nin yüzde 49,4'ü seviyesine geldi. Binlerce şirketin konkordato için harekete geçtiği belirtiliyor. Tüm bunlar ortadayken Mehmet Şimşek dijitalleşerek vergi toplamaktan, ana caddelere ve sanayicilerin kapısına vergi memuru dikmekten bahsediyor. Vergi kaçakçılarına, AKP'nin ultra zengin ettiği kesime dokunmuyor. AKP'nin ve Mehmet Şimşek'in ekonomi politikası çökmüştür. Bütçe hedefleri de tıpkı enflasyon hedefleri gibi tutmuyor. Otoriter düzen inşa etmeye çalışan AKP, ülkenin iktisadi bağımsızlığını da yok ederek çeşitli ülkelere diplomatik tavizler veriyor. Türkiye yüksek faiz-enflasyon, belirsizlik-güvensizlik girdabı içine girmiştir. Yaşanan ekonomik kriz siyasidir ve bundan kurtulmak için bir an önce erken seçime gidilmelidir."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Özgür Karabat, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

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