CHP'den Gençlere Yargı Süreci Tepkisi - Son Dakika
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CHP'den Gençlere Yargı Süreci Tepkisi

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Sevgi Kılıç, gençlerin tutuklanmasını cadı avına benzetti, iktidarın politikalarını eleştirdi.

18.04.2025 17:19
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, 19 Mart protestolarının ardından tutuklanan gençlerin yargı sürecine ilişkin Çağlayan Adliyesi'nde yaptığı açıklamada "Bu ülkede genç olmak suç gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu bir cadı avıdır" dedi.

CHP Gençlik ve Spor Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, 19 Mart protestolarının ardından tutuklanan gençlerin yargı sürecine ilişkin Çağlayan Adliyesi'nde açıklamalarda bulundu. Kılıç, "Bu ülkede genç olmak suç gibi gösterilmeye çalışılıyor. Bu bir cadı avıdır" diyerek iktidarın gençlere yönelik politikalarına tepki gösterdi. Kılıç, 19 Mart'ta tutuklanan üniversite öğrencilerinin hala özgürlüklerinden mahrum bırakıldığını hatırlatarak, "Günlerce zindanda tutulan, ev hapsine mahküm edilen genç arkadaşlarımız bugün mahkeme karşısına çıkarılıyor. Neden mi? Anayasal haklarını kullandıkları için. Haksızlığa, hukuksuzluğa karşı durdukları için" ifadelerini kullandı.

"İktidar gençleri susturmaya çalışıyor"

Gençlerin sadece siyasi iradenin çizdiği sınırlar içinde kalmadıkları için hedef haline getirildiğini vurgulayan Kılıç, "İktidarın görevi gençleri hizaya sokmak değil, onların güvenliğini sağlamak ve barınma hakkını korumaktır, Gençler yasaları hiçe sayan bir iktidara karşı hak mücadelesi veriyor" dedi. Kılıç, gençlerin yalnızca kendi geleceklerine değil, demokrasinin ve Cumhuriyetin geleceğine de sahip çıktığını belirtti.

"Bu ülkenin geleceği gençlerin ellerinde"

Kılıç, iktidarın kutuplaştırıcı dilini eleştirerek, gençlerin bu konuda verdiği mesaja vurgu yaptı. Kılıç, "İktidar sadece kendi gibi düşünmedikleri için gençlere, bu vatanın öz evlatlarına zulmediyor. Gençler hukuksuzca tutuklanıyor, yargılanıyor, KYK yurtlarından atılıyor. Biz gençler bu mücadeleyi parti, ideoloji, kimlik, inanç ayrımı gözetmeksizin hep birlikte omuz omuza veriyoruz. Kimseyi arkada bırakmadan bu topraklarda güvende ve eşit, özgür yaşamak istiyoruz" dedi. Sevgi Kılıç, "Bugünün öznesi olan gençler ülkenin geleceğine, birbirlerinin ve 86 milyonun hakkına, demokrasiye ve cumhuriyete sahip çıkan asli özne olarak sahnededir. Bu düzen değişecek, gençlerin dediği, milletin dediği olacak" diye konuştu.

"Duruşma salonuna 90 kişi sığdırılmaya çalışıldı; bu bir yıldırma politikasıdır"

Kılıç, 90 öğrencinin yargılandığı davada duruşma salonunun yetersizliği nedeniyle yaşanan adaletsizliğe de dikkat çekti. "20 kişilik salona 90 kişi sığdırılmaya çalışıldı. Bu ihmal değil, açıkça bir yıldırma politikasıdır" diye konuşan Kılıç, adil yargılamayı engelleyen bu koşullar sonucunda dosyanın ikiye bölünmesini ise adaletin örtülü bir şekilde geciktirilmesi ve adaletsizliğin kurumsallaştırılması olarak nitelendirdi.

Kılıç, davada yalnızca öğrencilerin değil, halkın haber alma hakkının da yargılandığını belirterek, "Gazetecilik bir kamu görevidir; onlara açılan davalar doğrudan halkın sesini kısmaya yöneliktir" dedi. Duruşmaları takip etmeyi sürdüreceklerini belirten Kılıç, açıklamasını "Gençlerin, dayanışmanın ve adaletin yanındayız. Birlikte, dayanışmayla güçlüğüz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Gençlere Yargı Süreci Tepkisi - Son Dakika

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