CHP'den İBB Operasyonuna Tepki

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İBB'ye yönelik gerçekleşen 4'üncü operasyonda 25 kişi hakkında tutuklama kararı verilmesine tepki gösterdi.

Başarır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adı operasyon, özü intikam! Delil yok, hukuk yok, sadece gizli tanıklar ve kirli kumpaslar var! AKP'li Savcı Sayan'ın itirafları karşısında kılını kıpırdatmayanlar, Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullu'ya hizmet eden yol arkadaşlarını hedef alıyorlar! Bu ülkede artık hukuk değil, intikam duygusu işliyor! Kirli kumpaslarınız çökecek! İyiler kazanacak!" ifadelerini kullandı.