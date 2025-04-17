CHP'den İmamoğlu İçin İmza Kampanyası

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen imza kampanyasına ilişkin, " Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl sonra diplomasının iptal edilmesi, mesnetsiz iddialarla tutuklu hale getirilmesi sadece ona özgü bir olay değildir. Yaşadığın hukuksuzluğu dile getirmek için, sandığı önüne alabilmek için adayını yanına alabilmek için bir imza da sen ver diyoruz ve herkesi buradaki imza kampanyamıza davet ediyoruz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart'ta başlatılan imza kampanyası devam ediyor. CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan dün yapılan çağrıda, tüm vatandaşlar bugün saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Merkezi'ne, İmamoğlu için imza vermeye davet edildi. Genel merkez önündeki atmosferi değerlendiren CHP Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, şunları söyledi:

"Genel Merkezimizde imza kampanyası tüm hızıyla devam ediyor ve her yaştan, her profilden insanlar geliyor, imzalarını veriyor. Türkiye'de yargı öylesine siyasallaştı ki gece profesör olarak yatıp sabah kalktığınızda kendinizi lise mezunu olarak bulabilirsiniz. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu'nun 31 yıl sonra diplomasının iptal edilmesi, mesnetsiz iddialarla tutuklu hale getirilmesi sadece ona özgü bir olay değildir. ya da belediye başkanlarımızın, bürokratların, aydınların yaşadığı olaylar ve haksız hukuksuz süreçler, sadece onlara özgü durumlar değildir. Dolayısıyla yaşadığın hukuksuzluğu dile getirmek için sandığı önüne alabilmek için adayını yanına alabilmek için bir imza da sen ver diyoruz ve herkesi buradaki imza kampanyamıza davet ediyoruz."