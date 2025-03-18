CHP'den İmamoğlu'na Destek

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Uzgel, "Sizin oyunlarınız, bizi yenemez. Ekrem Başkan'ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu'nun kararı sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Duruma CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'den tepki geldi.

X hesabından yazılı açıklama yapan Uzgel şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nu engellemek için hukuku hiçe sayıyorsunuz. Ama unutmayın: Biz tam demokratik hukuk devleti için mücadele etmeye kararlı milyonlarca insanız. Sizin oyunlarınız, bizi yenemez. Ekrem Başkan'ın yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."