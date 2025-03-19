CHP'den İmamoğlu'nun Diploma İptaline Sert Tepki - Son Dakika
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CHP'den İmamoğlu'nun Diploma İptaline Sert Tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararını eleştirerek bunun siyasi bir baskı olduğunu belirtti. Yavuzyılmaz, yaşananların AK Parti'yi önümüzdeki seçimde kurtaramayacağını savundu.

19.03.2025 01:44  Güncelleme: 02:55
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(ANKARA)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına ilişkin, "Bu alınan diploma iptaliyle ilgili olarak yapılan işlemin siyasi bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun anasının ak sütü gibi helal olan diplomasını iptal etmeye cüret edenler yarın vatandaşımızın mal ve can güvenliğini de tehdit eder duruma gelecektir." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak İl Başkanlığı'nda yaptığı basın açıklaması ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine tepki gösterdi. Yavuzyılmaz açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir Cumhuriyet Halk Partisi özellikle birinci parti olarak yerel seçimlerden çıktıktan sonra AK Parti'nin tüm devlet imkanlarını kullanarak oluşturduğu bir baskı var. Bu baskını yoğunlaştığı kişilerin başında Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımız ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu geliyor. Bu bir baskı diplomasi sorgulanması gereken kişinin kim olduğu belli. Sarayda oturuyor. Ben size ipuçlarını da vereyim. Siz boşlukları tamamlarsınız. Sarayda oturuyor. İki şapka takıyor. Bir diyor ben devletin cumhurbaşkanıyım  diyor istediği anda şapkayı çıkarıp ötekini takıp ben bir siyasi partinin genel başkanıyım diyor. İşine geldiği gibi kararlar alıp Türkiye'de bu kararları hayata geçirmeye çalışıyor.

"Bu diplomayı iptal ettirmeye çalışmak AK Parti'yi önümüzdeki seçimde kurtarmayacaktır"

Bu alınan diploma iptaliyle ilgili olarak yapılan işlemin siyasi bir işlem olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün Sayın Ekrem İmamoğlu'nun anasının ak sütü gibi helal olan diplomasını iptal etmeye cüret edenler yarın vatandaşımızın mal ve can güvenliğini de tehdit eder duruma gelecektir. Kazanılmış haklarını ellerinden almaya çalışacaklardır. Otuz beş yıl önce alınmış bir diplomayı sorgulamak tüm işlemleri geriye getirip anayasaya ve kanunlara aykırı olarak baskı uygulayarak bu diplomayı iptal ettirmeye çalışmak AK Parti'yi önümüzdeki seçimde kurtarmayacaktır. AK Parti o sandığa gömülecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir tane değil binlerce Ekrem İmamoğlu var. Biz İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanlığı ön seçim adayımızın arkasındayız. Yolumuza devam ediyoruz. Gün doğmadan neler doğar ve mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA

Deniz Yavuzyılmaz, Ekrem İmamoğlu, AK Parti, Politika, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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