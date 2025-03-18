CHP'den İmamoğlu'nun Diplomasyon İptaline Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcı Zeliha Aksaz Şahbaz, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına tepki gösterdi. Aksaz Şahbaz, "Bu karar halkın iradesini göz göre göre yok sayan, demokrasimize sürülmüş kara bir lekedir. Tüm bu girişimler AKP'nin iktidarını kaybetme ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan duyduğu korkunun bir sonucudur. 23 Mart'ta partimizin büyük teveccühü ile Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz" ifadeleri kullandı.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının, "yokluk ve açık hata" gerekçeleriyle geri alınmak suretiyle iptaline karar verdi.

CHP Genel Başkan Yardımcı Zeliha Aksaz Şahbaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararı, tamamen hukuksuz ve siyasi bir hamledir. Bu karar halkın iradesini göz göre göre yok sayan, demokrasimize sürülmüş kara bir lekedir. Tüm bu girişimler AKP'nin iktidarını kaybetme ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'ndan duyduğu korkunun bir sonucudur. 23 Mart'ta partimizin büyük teveccühü ile Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Hukuksuzluğa teslim olmayacağız. 1 milyon 750 bin üyemizle Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız."