CHP'den Kadınlara İmza Daveti - Son Dakika
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CHP'den Kadınlara İmza Daveti

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CHP Kadın Kolları, imza kampanyası için kadınları genel merkeze davet etti. Kadın gücünü vurguladı.

17.04.2025 13:14
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: YASİN KABADAYI

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, tüm kadınları partisinin düzenlediği imza kampanyasına destek olmak üzere bugün CHP Genel Merkezi'ne davet etti. Kaya, "Bugün 19.00'a kadar Genel Merkezimizdeyiz. Kadın dayanışması, kadın gücünü buradan göstermek istiyoruz, Ankara'dan, Türkiye'nin başkentinden, CHP'nin Genel Merkezi'nden. Tüm kadınları CHP'ye bekliyoruz. Gelin, burada hep birlikte olalım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart'ta başlatılan imza kampanyası devam ediyor.

CHP Ankara İl Başkanlığından dün yapılan çağrıda, tüm vatandaşlar CHP Genel Merkezi'ne, İmamoğlu için imza vermeye davet edildi.

Genel Merkez önündeki atmosferi ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, tüm kadınları partisinin genel merkezine davet etti. Genel Merkez önünde çoğunlukla kadınların olduğuna dikkat çeken Kaya, şöyle konuştu:

"İmza kampanyasına en çok destek veren kadınlar. Ekrem Başkan'ın bir an evvel özgürlüğe kavuşmasını en çok isteyen kadınlar. Çünkü AKP iktidarından artık en çok yaka silken kadınlar. 'Artık düşün yakamızdan' diyorlar. Köyde, kentte, mahalle aralarında bütün kadınlar yokluktan, yoksulluktan, sefaletten, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamamaktan dert yanıyorlar. Adeta imza föylerini kendileri yakalayıp imzalatıyorlar. Dolayısıyla burada gördüğünüz üzere bir kadın baskınlığı, hakimiyeti var. Sahada da Ekrem Başkan'a destek anlamında da bir kadın hakimiyeti var. Çünkü AKP iktidarı onlara sadece geçinmemek, yoksulluk, sefalet değil; aynı zamanda da ölüm getirdi.

"Meydanlara baktığınızda da genç kadınların hakimiyetini göreceksiniz"

Geçtiğimiz aylarda yılbaşından bu yana tedricen artan bir kadın cinayeti var. Toplumda bir çürümüşlük, televizyon ekranlarından görüyorsunuz hat safhada almış başını gidiyor. Oturup düşünmeleri lazım; kindar bir gençlik hayalinden, tasavvurundan nereye gelindi? İşte bütün kadınlar; ailesini düşünen, ülkesinin geleceğini düşünen, çocuğunun geleceğini düşünen tüm kadınlar sokaklarda, meydanlarda. Sadece imza kampanyasında değil, meydanlara baktığınızda da kadın hakimiyetini göreceksiniz. Genç kadınların hakimiyetini göreceksiniz. O gencecik barışçıl bir eyleme katılan genç kadınlar, üniversite öğrencilerini hapse tıktılar. Bir gün bile yatarı olmayan bir konudan ötürü hapse koydular. Tek tek şimdi serbest bırakıyorlar. Ne işe yaradı? Kronik hastalığı olan genç kadın öğrencilere siz ilaçlarını vermediniz. Birçoğunu ziyaret ettim. Birçoğunu birçok konuda mağdur bıraktınız. Ailelerinden, derslerinden, okullarından uzaklaştırdılar. Ne işe yaradı? İşte toplumsal tepki gitgide artarak daha da yankı buluyor."

"CHP'yi kadınlar iktidar yapacak"

Partisinin çağrı hattını da en çok kadınların aradığını bildiren Kaya, "Bugün buradayız, çünkü diyorlardı ki 'Biz Genel Merkezimize de gelmek istiyoruz. Orada imza kampanyasına gelmek istiyoruz. Biz orada toplanmak, birlik ve beraberlik içinde olmak istiyoruz.' Dolayısıyla 31 Mart seçimlerinde de en çok AKP ve MHP tabanından kadınların CHP'ye oy verdiğini bilerek, bu gerçekliği görerek, önümüzdeki genel seçimlerde de gelecek olan erken genel seçimlerde CHP'yi, halkı kadınlar iktidar yapacak." diye konuştu.

"Kadın gücünü buradan göstermek istiyoruz. Gelin, hep birlikte olalım"

Kaya, son olarak tüm kadınları partisinin genel merkezine davet etti:

"Bugün 19.00'a kadar Genel Merkezimizdeyiz. Hep birlikte buradayız. Kadın dayanışması, kadın gücünü buradan göstermek istiyoruz; Ankara'dan, Türkiye'nin başkentinden, CHP'nin Genel Merkezi'nden. Kadın varsa yaşam var. Kadın varsa özgürlük var. Tüm kadınları CHP'ye bugün bekliyoruz. Gelin, burada hep birlikte olalım."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Kadınlara İmza Daveti - Son Dakika

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