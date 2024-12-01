CHP'den Kayyuma Karşı Ortak Mücadele Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP'den Kayyuma Karşı Ortak Mücadele Mesajı

CHP\'den Kayyuma Karşı Ortak Mücadele Mesajı

Zeliha Aksaz Şahbaz, tüm antidemokratik uygulamalara karşı olduklarını vurguladı.

01.12.2024 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Kayyuma Esenyurt'ta karşıysak, Hakkari'de de karşıyız, Mardin'de de karşıyız, Batman'da da karşıyız. Ülkenin neresinde antidemokratik bir uygulama varsa, bir ihlal varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradayız, halkımızın yanındayız." dedi.

CHP Kastamonu İl Başkanlığında düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda konuşan Şahbaz, demokrasinin, insan haklarının, eşitliğin, hakkın ve hukukun tekrar hayata geçmesi için mücadele ettiklerini söyledi.

Bu mücadelede hep birlikte kol kola ve omuz omuza olduklarını vurgulayan Şahbaz, bugün CHP'nin ülkeyi yönetmeye aday ve yerel seçimlerden birinci çıkmış bir parti olduğunu belirtti.

Şahbaz, belediyelere "kayyum atanmasına" karşı olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kayyuma Esenyurt'ta karşıysak, Hakkari'de de karşıyız, Mardin'de de karşıyız, Batman'da da karşıyız. Ülkenin neresinde antidemokratik bir uygulama varsa, bir ihlal varsa biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradayız, halkımızın yanındayız. Haklının ve hukukun yanındayız."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, hükümetin sağlık ve eğitim politikalarını da eleştirdi.

Toplantıya, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin, CHP İl Başkanı Dilek İlke Karabacak ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Zeliha Aksaz Şahbaz, Yerel Yönetim, kastamonu, Politika, Güncel, Kayyum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Kayyuma Karşı Ortak Mücadele Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:43 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat ilçe merkezinde
19:04 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı 226 yıl hapis cezası olan kadın, hamile olduğu için serbest kaldı
18:47 Türkiye’den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz
18:18 Rus savaş uçakları Halep’e hava saldırısı düzenledi Rus savaş uçakları Halep'e hava saldırısı düzenledi
17:07 Muhalifler, Esad’ın başkanlık konutuna böyle girdi Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi
12:05 Ebru Şallı için “paragöz“ diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti Ebru Şallı için "paragöz" diyen Uğur Akkuş boşanmaktan vazgeçti
11:50 Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
11:47 Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş’ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor Antrenmana çıkmadı: Beşiktaş'ta Van Bronckhorst ile yollar ayrılıyor
11:36 Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk’ü açıkladı Merkel kendisini çok mutlu eden iki Türk'ü açıkladı
11:18 O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu O Ses Türkiye 2025 jürileri belli oldu
11:16 Muhalifler, ele geçirdikleri Halep’te Hafız Esad’ın heykellerini yıkmaya başladı Muhalifler, ele geçirdikleri Halep'te Hafız Esad'ın heykellerini yıkmaya başladı
11:12 Hava muhalefeti tarlaları vurdu Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak Hava muhalefeti tarlaları vurdu! Önümüzdeki ay sebze fiyatları artacak
11:11 Acun Ilıcalı’dan eşi Çağla’ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil Acun Ilıcalı'dan eşi Çağla'ya övgü dolu sözler: Kendini göstermeye çalışanlardan değil
11:06 Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi Yenidoğan çetesini işledi, son bölümüyle ekrana kitledi!
10:59 Fenerbahçe’ye gelecek mi Acun Ilıcalı’ya Talisca’yı Hülya Avşar da sordu Fenerbahçe'ye gelecek mi? Acun Ilıcalı'ya Talisca'yı Hülya Avşar da sordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2024 19:57:27. #1.12#
SON DAKİKA: CHP'den Kayyuma Karşı Ortak Mücadele Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.