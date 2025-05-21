CHP'den Maarif Vakfı'na Tepki - Son Dakika
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CHP'den Maarif Vakfı'na Tepki

21.05.2025 15:51
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CHP'li Özçağdaş, Maarif Vakfı’na ayrılan bütçeyi eleştirerek eğitim kaynaklarının yetersiz olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - CHP genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 milyar liralık bütçe ayrılmasına "Maarif Vakfı paralel bir yapı olarak MEB'in görev alanına dahil olamaz. Yıllık 190 milyar lira maliyetle öğrencilerimize bir öğün okul yemeği verilemezken, yıllık 32 milyar lira maliyetle okullara güvenlik görevlisi atanamazken, yıllık 15,8 milyar lira maliyetle okullara dönem başında öğrenci başına bin lira okul bütçesi gönderilemezken paralel bir yapıya kaynak aktarılamaz. Türkiye Maarif Vakfı'na bütçe var; okul yemeğine, güvenliğe yok" sözleriyle tepki gösterdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye Maarif Vakfı'na 6,7 Milyar lira bütçe ayrıldı. CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Özçağdaş, şunları kaydetti:

"MEB yurt dışında da eğitim faaliyetleri yürütebiliyorken 2016 yılında kurulan ve milyarlarca lira aktarılan Türkiye Maarif Vakfı gibi paralel bir yapıya neden ihtiyaç var? Eğitim kamusal bir hizmettir, vakıflar eliyle yürütülemez. Maarif Vakfı paralel bir yapı olarak MEB'in görev alanına dahil olamaz. Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, okullarımız için kaynak bulamayanların Maarif Vakfı'na kaynak aktarmasının gerekçesi yoktur. Okullarımız temizlenemiyor, korunamıyor, çocuklarımız bir bardak temiz içme suyuna bile erişemiyor. Yıllık 190 milyar lira maliyetle öğrencilerimize bir öğün okul yemeği verilemezken, yıllık 32 milyar lira maliyetle okullara güvenlik görevlisi atanamazken, yıllık 15,8 milyar lira maliyetle okullara dönem başında öğrenci başına bin lira okul bütçesi gönderilemezken paralel bir yapıya kaynak aktarılamaz. Türkiye Maarif Vakfı'na bütçe var; okul yemeğine, güvenliğe yok.

Henüz birkaç ay önce, yurt dışında faaliyet gösteren, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu Yunus Emre Vakfı'ndaki yolsuzlukları Genel Başkanımız Özgür Özel belgeleriyle birlikte açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nın eşi, MHP Genel Başkan Yardımcısı'nın oğlu gibi isimlerin de dahil olduğu yolsuzluklarda milyonlarca liralık ödemeleri ortaya koydu. Benzer durumların Maarif Vakfı'nda yaşanmadığını nereden bilebiliriz? Kamu kaynaklarının aktarıldığı bu vakıf nasıl denetleniyor? Aktarılan paralar, toplanan bağışlar nasıl harcanıyor? Eğitim-öğretim faaliyetlerinin uygunluğu nasıl kontrol ediliyor? Devlete emanet edilmiş bütçeler, çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkı için kullanılması gereken kaynaklar çocuklarımızdan esirgenip yandaş vakıflara aktarılamaz. Bakanlığın ve devletin sorumluluğu önce kendisine emanet edilen çocuklarımızın ve okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'den Maarif Vakfı'na Tepki - Son Dakika

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