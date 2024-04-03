CHP'den Nallıhan Belediye Başkanı seçilen Ertunç Güngör, mazbatasını aldı.
Güngör, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Öntaş'tan görevi devraldı.
Belediye başkanı olmanın onur ve gururunu yaşadığını kaydeden Güngör, Öntaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
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Aydın'ın İncirliova ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmada, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 şüpheli üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. F.B'nin 8 suç kaydı ve Ş.Ö'nün ise bir suç kaydı olduğu belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.
İsrail ordusunun saldırısında 7 çalışanı öldürülen uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağının (World Central Kitchen-WCK) kurucusu İspanyol şef Jose Andres, vurulan WCK konvoyunun İsrail ordusuyla koordineli hareket ettiğini, hava saldırısının 'talihsiz bir hata'dan ziyade 'doğrudan bir saldırı' olduğunu belirtti. Andres, İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve gıda yardımlarının girişine izin vermesinin ve daha fazla sayıda kara güzergahı açmasının zaruri olduğunu vurguladı.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin ve helikopterin müdahalesiyle büyük oranda kontrol altına alındı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Melike Hanım Apartmanı'nda 49 kişinin ölümüne ilişkin 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Sıtkı Okumuş, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek, 36 yıldır inşaat mühendisi olarak görev yaptığını, Kahramanmaraş'ın normalin dışında bir depreme maruz kaldığını söyledi. Tutuksuz sanık A.B, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.
Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, futbolun bu dönemde ikinci planda olduğunu belirtti. Omerovic, sahadaki eşitlik ve adaletin daha iyi olması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.
İYİ Parti'de Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu ve Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak istifa etti. Kavuncu, istifa açıklamasında, İstanbul'da aldıkları sonucun beklediklerinin altında olduğunu belirtirken, Kavuncu İYİ Parti İstanbul Milletvekili olarak çalışmaya devam edeceğini bildirdi. Akburak ise istifa açıklamasında, İYİ Parti'nin Türkiye'nin umudu olduğunu vurgulayarak, liderlerinin yanında olduğunu ifade etti.
Trabzon'da bir grup taraftar, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından verilen cezalara tepki göstermek için TFF Trabzon Bölge Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Taraftarlar, basın açıklaması yaparak TFF'yi protesto etti ve haklarını sonuna kadar arayacaklarını belirtti.
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