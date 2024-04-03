CHP'den Nallıhan Belediye Başkanı Seçilen Ertunç Güngör Mazbatasını Aldı - Son Dakika
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CHP'den Nallıhan Belediye Başkanı Seçilen Ertunç Güngör Mazbatasını Aldı

CHP\'den Nallıhan Belediye Başkanı Seçilen Ertunç Güngör Mazbatasını Aldı

CHP'den Nallıhan Belediye Başkanı seçilen Ertunç Güngör, mazbatasını aldı. Güngör, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Öntaş'tan görevi devraldı. Belediye başkanı olmanın onur ve gururunu yaşadığını kaydeden Güngör, Öntaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

03.04.2024 23:12
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CHP'den Nallıhan Belediye Başkanı seçilen Ertunç Güngör, mazbatasını aldı.

Güngör, İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Öntaş'tan görevi devraldı.

Belediye başkanı olmanın onur ve gururunu yaşadığını kaydeden Güngör, Öntaş'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

İsmail Öntaş, Nallıhan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'den Nallıhan Belediye Başkanı Seçilen Ertunç Güngör Mazbatasını Aldı - Son Dakika

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