CHP\'den Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut göreve başladı

CHP'den Silifke Belediye Başkanı seçilen Mustafa Turgut, göreve başladı.
Turgut, İlçe Seçim Kurulunda düzenlenen törende mazbatasını aldı.
Törenin ardından belediye binasına geçen Turgut, başkanlık görevini Sadık Altunok'tan devraldı.
Altunok, çiçek takdim ettiği Turgut'a çalışmalarında başarı diledi.
Turgut da hizmetlerinden dolayı Altunok'a teşekkür etti.
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