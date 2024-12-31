CHP'den TSK Personeline Destek Önerileri - Son Dakika
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CHP'den TSK Personeline Destek Önerileri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK personelinin sorunlarına çözüm önerileri sundu.

31.12.2024 10:13
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TSK personelinin yaşadığı sorunlara çözüm önerileri sıralayarak "TSK'nın gücü, yalnızca sahip olduğu teknolojiyle değil, bu teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, fedakarca görev yapan personelin moral ve motivasyonuyla doğru orantılıdır. Personelin karşılaştığı sorunların çözülmesi, ülkemizin savunma kabiliyetini artıracak, TSK'nın etkinliğini korumasını sağlayacaktır. Bu nedenle belirtilen önerilerin hayata geçirilmesi, milli güvenlik ve geleceğimiz açısından kritik bir öneme sahiptir" dedi.

CHP Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin özlük haklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

TSK'nın, ülkenin güvenliğini sağlamak ve milli çıkarları korumak adına gece gündüz fedakarca görev yapan personeliyle güçlü bir yapı olduğunu belirten Bağcıoğlu, "Ancak son dönemde yaşanan özlük haklarıyla ilgili eksiklikler, personelin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemiş, bu durum TSK'nın etkinliğini de tehdit eder hale gelmiştir. Her ne kadar modern silah sistemleri ordunun gücünü artırsa da bu teknolojileri etkin şekilde kullanacak, iyi yetişmiş ve motive olmuş personel olmadan başarı sağlamak mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Lojman kapasitesinin artırılması için binalar kiralanmalı veya kira yardımı yapılmalıdır"

Bağcıoğlu, TSK'nın etkinliğini korumak ve personelin moralini yükseltmek amacıyla atılması gereken adımları şöyle sıraladı:

"Personelin ve ailelerinin barınma ihtiyaçları karşılanmalı, ekonomik zorluklar hafifletilmelidir. Özellikle büyükşehirlerde lojman kapasitesinin artırılması için binalar kiralanmalı veya kira yardımı yapılmalıdır.Astsubay başçavuş, kıdemli başçavuşlar ve emekli binbaşılara, emekli maaşlarına da yansıyacak şekilde makam ve görev tazminatı verilmelidir. Bu düzenleme, hem emeklilik döneminde refahı artıracak hem de personelin emeğine verilen değeri gösterecektir.Garnizon dışı görevlendirmelerin sıralı hizmet süresinden sayılması, özellikle uzman çavuşlar için yeniden düzenlenmelidir. Subay ve astsubay atama yönetmelikleri tüm profesyonel personeli kapsayacak şekilde genişletilmeli ve adil bir yapı oluşturulmalıdır.

"Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır"

'Sınıfı görevi yapamaz' raporu alan uzman çavuşların ilişiklerinin kesilmesi yerine, başka sınıflarda değerlendirilmesine yönelik bir model oluşturulmalıdır. Bu sayede yetişmiş insan gücünden daha verimli yararlanılabilir. General, amiral ve albayların YAŞ kararlarıyla erken emeklilik süreçleri siyasetten tamamen arındırılmalı, ölçülebilir kriterlere dayandırılmalıdır. Ayrıca disiplin suçları nedeniyle görevden ayrılma işlemleri yargı denetimine açık şekilde yürütülmelidir. Askeri hastaneler, özellikle kritik harekat bölgelerinde öncelikli olmak üzere yeniden açılmalıdır. Bu süreç tamamlanana kadar TSK personeli ve aileleri için devlet tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası sağlanmalıdır.

"Askeri eğitim sistemi yeniden düzenlenmelidir"

Uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş/erler için misafirhane ve orduevleri geliştirilerek barınma imkanları artırılmalıdır. Yurt dışı geçici görevlere gönderilen TSK personeline, tüm kamu görevlilerinde olduğu gibi eşit harcırah ödenmelidir. Askeri eğitim sistemi, Atatürk ilke ve inkılaplarını rehber edinen nitelikli personel yetiştirilmesi hedefi doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir. Bu kapsamda eğitim faaliyetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının kontrolünde yürütülmelidir. TSK personelinin her türlü ideolojik, siyasi ve cemaat etkisinden uzak, yalnızca devlete ve anayasal değerlere sadakatle hizmet etmesi sağlanmalıdır. Bu doğrultuda gerekli düzenlemeler kararlılıkla hayata geçirilmelidir.

"Personelin karşılaştığı sorunların çözülmesi, milli güvenlik ve geleceğimiz açısından kritik bir öneme sahiptir"

TSK'nın gücü, yalnızca sahip olduğu teknolojiyle değil, bu teknolojiyi etkin şekilde kullanabilen, fedakarca görev yapan personelin moral ve motivasyonuyla doğru orantılıdır. Personelin karşılaştığı sorunların çözülmesi, ülkemizin savunma kabiliyetini artıracak, TSK'nın etkinliğini korumasını sağlayacaktır. Bu nedenle belirtilen önerilerin hayata geçirilmesi, milli güvenlik ve geleceğimiz açısından kritik bir öneme sahiptir."

Kaynak: ANKA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, 3-sayfa, Güncel, TSK, TSK, Son Dakika

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