CHP'den Tutuklamalara Sert Tepki

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın dahil 25 kişinin tutuklanmasına ilişkin olarak, "İnanın ki; bu millet ne sizin sahte masallarınıza ne de korku siyasetinize artık kanmıyor. Bu ülkeyi size teslim etmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz! Siyasi intikam arzunuzu bu halk yerle bir ediyor daha da edecek! Adalet er ya da geç yerini bulacak" ifadesini kullandı.

Zeybek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Zulmünüz büyüdükçe sonunuz daha da yaklaşıyor! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ve Koruma Müdürü Mustafa Akın dahil 25 yol arkadaşımız yine bir hukuksuzluk zincirine eklenerek tutuklandı.

Yetmedi, şimdi de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan hakkında, adliyedeki basit bir diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı. Çünkü artık gölgelerinden bile korkar hale geldiler.

İnanın ki; bu millet ne sizin sahte masallarınıza ne de korku siyasetinize artık kanmıyor. Bu ülkeyi size teslim etmeyeceğiz, diz çökmeyeceğiz. Siyasi intikam arzunuzu bu halk yerle bir ediyor daha da edecek! Adalet er ya da geç yerini bulacak."