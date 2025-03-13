CHP'den Yabancı Araçların Kaçak Geçişleriyle İlgili Açıklama

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollardan 2018-2024 yılları arasında yabancı plakalı araçlara ait kaçak geçiş sayısının 3 milyon adet, Hazine'nin şirketlere bu geçişler nedeniyle yaptığı garanti ödemesi tutarının 1 milyar lira olduğunu belirterek "Bugüne kadar bu tutarın haksız bir şekilde Hazine'den şirketlere ödenmesine dayanak olan sözleşmeleri imzalayan ve Sayıştay'ın tüm uyarılarına rağmen yıllardır tedbir almayan kamu yetkilileri hakkında adli işlem yapılmalıdır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yap-işlet-devret modeliyle yapılan köprü, tünel ve otoyollardan kaçak geçiş yapan yabancı plakalı araçlarla ilgili açıklama yaptı. Yavuzyılmaz, şunları kaydetti:

"Karayolları Genel Müdürlüğü 2018 yılı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 2020 yılı Sayıştay raporlarındaki verilerden hareketle yaptığımız hesaplamalara göre, 2018-2024 yılları arasında yabancı plakalı araçlara ait kaçak geçiş sayısı 3 milyon adet. Hazine'nin şirketlere yaptığı garanti ödemesi tutarı 1 milyar lira. Bu paranın ilgili şirketlerden acilen tahsil edilmesi şarttır.

Ayrıca bugüne kadar bu tutarın haksız bir şekilde Hazine'den şirketlere ödenmesine dayanak olan sözleşmeleri imzalayan ve Sayıştay'ın tüm uyarılarına rağmen yıllardır tedbir almayan kamu yetkilileri hakkında adli işlem yapılmalıdır. AK Parti marifetiyle Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan projelerde Hazine şirketlere kur farkı ödemesi yapıyor, döviz garantisi ödüyor, araç geçiş garantisi veriyor, bir de üstüne vatandaşın ödediği vergilerle yabancı plakalı araçların kaçak geçiş ücretini ödüyor. Vatandaşımız ise fakirleşmeye devam ediyor."