CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: "Bu Bir Lütuf Değil, Bu Bir Anayasal Haktır"

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) - 10-16 Mayıs Dünya Engelliler haftasında engelli haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan 'Kırmızı Bayrak tanıtım toplantısı Ataşehir'de gerçekleşti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "Aslında bugün kamuoyunda bir farkındalık dalgası başlatıyoruz. Ancak bu sadece bir başlangıç. Sırada parklar var kaldırımlar var halk kafeler var. Kamuya açık olan tüm alanlar, toplu taşıma araçları var. Dolayısıyla bugün aslında bu başlangıç bir dönüşümün de parçası olacak. Ancak çok daha geniş kitlelerle kavuşacak olan bir projeye start veriyoruz bugün. Tekrar altını çiziyoruz. Bu bir lütuf değil, bu bir anayasal haktır" dedi.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasında engelli haklarına dikkat çekmeyi amaçlayan 'Kırmızı Bayrak tanıtım toplantısı Ataşehir'de gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katılımıyla gerçekleşen programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, TBB ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin katıldı.

Programda ilk konuşmayı Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, şunları söyledi:

"Bu bayrağı Ataşehir'de dalgalandırıyor olmak bizim için de büyük bir mutluluk"

"Bugün burada kırmızı bayrak projesinin ilk uygulamasını Ataşehir'de kıymetli genel başkanımızla ve siz değerli katılımcılarla birlikte hayata geçirmek bizim için büyük bir mutluluk. Aynı zamanda bugün 14 Mayıs Eczacılık Günü. Sayın Genel Başkanım, Ataşehir'in gençleri diyor ki, bir zamanlar, ilaçlarıyla iyileştirirdi şimdi de cesareti ve umuduyla halkın dertlerine derman olacak diyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Kırmızı Bayrak' projesi halkçı belediyeciliğin anlamlı örneklerinden biri. Bu proje yalnızca bir simge değil aynı zamanda insan onurunu önceleyen vatandaşın yaşamını kolaylaştıran aynı zamanda engelli dostlarımızın belediye binalarımıza ve kamu kurumlarına rahatça ulaşımını sağlayan çok önemli bir anlayışın ifadesi. Bu anlamda bu bayrağı Ataşehir'de dalgalandırıyor olmak bizim için de büyük bir mutluluk. Görme engelli bir yurttaşımız bastonuyla bu binaya geldiğinde en iyi hizmeti alacağını bilecek, tekerlekli sandalye kullanan bir çocuğumuz buraya geldiğinde eğitimde fırsat eşitliğinden yararlanabileceğini bilecek, işitme engelli bir komşumuz belediyedeki işini rahatça halledebileceğini bu binalara geldiğinde bilecek.

"Ekrem Başkan'a ve bütün yol arkadaşlarımıza sahip çıkacağız"

Biz bu mücadeleyi verirken yüreğimizin bir köşesinde eksik var. Bugün milyonların gönlünde yer etmiş İstanbul'un Türkiye'nin sokaklarında, meydanlarında dolaşan milyonlarca insanın gönlünde özgürlüğü için bir ateş olan Sayın Ekrem İmamoğlu bugün burada yok. Ekrem Başkan bugün aramızda değil özgürlük isteği hepimizin yüreklerinde. Ama biz Ekrem Başkanımızın yerine bu kreşteki, bu alandaki bütün çocuklara sevgiyle, coşkuyla sarılıyoruz, onları kucaklıyoruz ve gelecek günlerin çok güzel olacağını söylüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bir belediye başkanı olarak görevini yaptığı halka hizmet ettiği için haksız, hukuksuz yere Silivri'de dört duvar arasında tutuklu ama milyonlarca İstanbullu ve Türkiye'de milyonlarca vatandaşımız onun özgürlüğü için mücadele ediyor. Kimsenin kuşkusu olmasın ki. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde demokrasiyi, eşitliği halkın iradesini yeniden ayağa kaldıracağız. Ekrem Başkan'a ve bütün yol arkadaşlarımıza sahip çıkacağız. Biz hiçbir arkadaşımızı hukuksuzluğa, haksızlığa, teslim etmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki Mustafa Kemal Atatürk'ün emaneti, bu güzel ülkede hiçbir engel ne bir vatandaşımıza, ne de halkın iradesine zincir vuramaz"

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, şunları kaydetti:

"Ekrem Başkanımızın vizyonuyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bu hedef doğrultusunda çalışıyoruz"

"Ümit ediyoruz ki kırmızı bayrak İstanbul'dan sonra tüm Türkiye yayılacak. Kreşlerden, yurtlardan, kent lokantalarından başlayarak ülke genelinde birçok binada bu anlamlı kırmızı bayrak dalgalanacak. Yerel yönetimler olarak bizler kentlerimizi engelli bireylerin erişimine uygun hale getirmekle yükümlüyüz. Engelli bireylerin kolayca erişebileceği, kullanabileceği örnek bir binayı ortaya koyduk. Bu uygulamanın İBB'den başlayarak tüm Türkiye'ye yayılacak olması bizler için ayrı bir gurur sebebi. Her çalışmamızda yanımızda olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e teşekkür ediyor, hepinize Ekrem başkanımın selamlarını iletiyorum."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, şunları söyledi:

"Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan Kırmızı Bayrak projesinin tüm Türkiye'ye yayılmasıydı"

"Bugün burada sadece bir tanıtım toplantısı gerçekleştirmiyoruz. Bir hak mücadelesini büyütmek için bir aradayız. Erişilebilirlik bir ayrıcalık, bir lütuf değildir bir haktır demek için buradayız. Daha kapsayıcı, daha adil, daha eşit, daha erişilebilir kentler mümkün. Bu iddiamızı yükseltmek için buradayız. Genel başkanımızın talimatıyla mart ayında İzmir'de sloganı 'Bağımsız Yaşam Hakkı' olan bir engellilik çalıştayı düzenledik. Alınan kararlardan birisi İzmir'de 2013 yılından bu yana Sayın Aziz Kocaoğlu döneminde başlatılan Kırmızı Bayrak projesinin tüm Türkiye'ye yayılmasıydı. Bu kararı Genel Başkanımızla paylaştık. ve kendisinin onayını aldık. Öyle olunca biz de bunu tüm Türkiye'ye yaymak üzere çalışmalarımıza başladık.

"Büyük bir emeği olan ve bugün Silivri'de tutsak edilmeye çalışılan Ekrem Başkan'a da buradan selam olsun diyoruz"

Genel Başkanımızın önerisiyle logomuzda bir değişiklik yaptık. Hatta az önce bir başka öneri daha aldık. Onu da hızla hayata geçireceğiz. Görme engellilerin kırmızı bayrak olan yeri nasıl algılayacağıyla ilgili olarak. Kriterleri revize ettik. Bir komisyon kurduk. Yine sivil toplum örgütleriyle paydaşlarla bir araya geldik. ve pilot uygulamaya büyükşehirlerden başlamaya karar verdik. Dedik ki başta yurtlar, kreşler ve kent lokantalarıyla başlayalım. Ancak bunu daha sonrasında daha da genişletelim. Bugün ilk somut adımı atıyoruz. ve tabii bu çalışmada büyük bir vizyonu büyük bir emeği olan ve bugün Silivri'de tutsak edilmeye çalışılan Ekrem Başkan'a da buradan selam olsun diyoruz.

"İstiyoruz ki dünyanın en iyi örnek uygulamaları Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından hayata geçirilsin"

Aslında bugün kamuoyunda bir farkındalık dalgası başlatıyoruz. Ancak bu sadece bir başlangıç. Sırada parklar var kaldırımlar var halk kafeler var. Kamuya açık olan tüm alanlar, toplu taşıma araçları var. Dolayısıyla bugün aslında bu başlangıç bir dönüşümün de parçası olacak. Ancak çok daha geniş kitlelerle kavuşacak bir projeye start veriyoruz bugün. Bu bir lütuf değil, bu bir anayasal haktır. Biz erişilebilirliği üç boyutta tarifliyoruz. Haklara erişim, kararlara erişim ve kaynaklara erişim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak yol haritamız hazır. Elbette istiyoruz ki dünyanın en iyi örnek uygulamaları Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından hayata geçirilsin. Sokakta, mecliste, sahada, uluslararası arena'da engelli hakları konusunda sesimizi de, sözümüzü de yükselteceğiz değerli halkımız.

"Engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkına sahip olduğu bir dünya kurmak istiyoruz"

AKP samimiyetsiz söylemlerle ancak günü kurtarıyor. Engelli bireylerin kimseye muhtaç olmadığı, şehirlerin özgür olduğu, engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkına sahip olduğu bir dünya kurmak bir Türkiye kurmak istiyoruz. Rampası olmayan bir kaldırım, sinyalizasyonu olmayan bir yaya geçidi ya da tekerlekli sandalyeyle girilemeyecek kadar dar olan bir kapıyı asla ve asla kabul etmiyoruz bunu sadece bir eksiklik değil aynı zamanda bir insan hakkı ihlali olarak görüyoruz böyle tarifliyoruz. Dolayısıyla biz bu ihlali ne görmezden geliriz ne de kabul ederiz. Biz çözüm üretiriz. Biz yaptıklarını söyleyen, söylediklerini yapan bir anlayışa sahibiz. İşte bu nedenle engelsiz yarınları hep birlikte kuracağımıza yürekten inanıyoruz. Buradan Silivri'deki tüm yol arkadaşlarımıza selam yolluyoruz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diyor hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum."