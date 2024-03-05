CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifi'nin zam açıklamasına tepki gösterdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifi'nin Ramazan ayı boyunca temel ihtiyaç ve temizlik ürünlerine zam yapılmayacağına dair açıklamasına tepki gösterdi. Adem "Yalan söylüyorlar. Bırakın indirim yapmayı fiyatları yüzde yüz düşürseler dahi vatandaşın alım gücü kalmadı. 10 gün önce tüm fiyatlarına zam yapan Tarım Kredi Kooperatifi'nin, 10 gün sonra fiyatlarını sabit tutulacağına dair açıklama yapması tam anlamıyla aldatmacadır" dedi.
CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifi'nin Ramazan ayı boyunca temel ihtiyaç ve temizlik ürünlerine zam yapılmayacağı açıklamasını değerlendirdi. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Adem, şunları kaydetti:
"DALGA KONUSU OLMUŞTUR"
"Tarım Kredi Marketlerin fiyatlarını sabitlediğine dair açıklaması, maalesef gerçek sorunu çözmeye yetmemektedir. Önceki gün, yine büyük bir algı yönetimi ile güne başladık. Tarım Kredi Kooperatifleri, fiyatlarını sabit tutacağını duyurdu. Zaten pahalılıkla, enflasyonla, işsizlikle mücadele halkımız göz göre göre yine aldatıldı. Üzülerek ifade etmek istiyorum ki, Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinin yaptığı fiyat sabitleme açıklaması, vatandaşlarımızın sorunlarını ciddiye almayan bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Gıda fiyatlarının sabit tutulması iddiası, birçok vatandaşımızın tepkisine yol açmış ve dalga konusu olmuştur. Ancak, gerçek şu ki, fiyatlar ne kadar sabit tutulursa tutulsun, insanlarımızın gelirleriyle uyumlu bir şekilde gıdaya ulaşmaları giderek zorlaşmaktadır. Son zamanlarda tüm gıda ürünlerindeki katlanarak artan fiyatlar, ekonomik şartları zaten zor olan vatandaşlarımızı daha da zor durumda bırakmaktadır.
"ÇİFTÇİLERİMİZE VE ÜRETİCİLERİMİZE DESTEK OLUNMALI"
Çünkü gıda enflasyonu ve hayat pahalılığı gibi sorunlar, sadece marketlerde fiyat sabitlemekle çözülemez. Bu noktada, çiftçilerimizin girdi maliyetlerini düşürmeden ve tarım politikalarını gözden geçirmeden, gıda fiyatlarını sabitlemek mümkün değildir. Çiftçilerimize ve üreticilerimize destek olunmalı, vergi yükü hafifletilmeli ve işsizlik sorunuyla mücadele edilmelidir. Ayrıca, iç talebi canlandırmak ve üretimi teşvik etmek için ekonomik reformlar ve yapısal önlemler alınmalıdır. Sonuç olarak, ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığına karşı duyarlı ve etkili çözümler üretmek, hükümetin sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak ve onları açlığa mahküm etmek yerine, sağlıklı bir Ramazan geçirmelerini sağlamak için tüm ilgilileri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz."
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