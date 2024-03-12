CHP Genel Başkan Yardımcısı: Faiz düşerken ve yükselirken zengin olanlar aynı kişiler

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Faiz düşerken zengin olanlarla faiz yükselirken zengin olanların aynı kişiler olması tesadüf olamaz. Bu AKP'nin tercihidir. Bu düzenin değişmesi için bu iktidarın gitmesi lazım. İşte o yüzden yerel seçimler çok önemli. O yüzden bu seçimde halkımız, emekliler de yurt bulamayan öğrenciler de anneler de başka kesimler de bu seçimde sarı kartı iktidara gösterecek" dedi.

CHP Genel Sayman ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Flash Haber TV'de katıldığı programda, ülke ekonomine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamasını "AKP'nin ekonomi düzeninde faiz düşerken de yükselirken de kazanan hep aynı. Milletimiz, 31 Mart'ta bu çarpık düzene dur diyecek" notuyla X hesabından paylaşan Karabat, şunları söyledi:

"Faiz düşerken zengin olanlarla faiz yükselirken zengin olanların aynı kişiler olması tesadüf olamaz. Bu AKP'nin tercihidir. Bu düzenin değişmesi için bu iktidarın gitmesi lazım. İşte o yüzden yerel seçimler çok önemli. O yüzden bu seçimde halkımız, emekliler de yurt bulamayan öğrenciler de anneler de başka kesimler de bu seçimde sarı kartı iktidara gösterecek. Biz de ondan sonra bu işi bir başka noktaya getireceğiz."