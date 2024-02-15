CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı İstifa Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı İstifa Etti

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yardımcı, istifasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yardımcı, istifa kararını CHP örgütlerinin ve seçmenlerin tepkilerine kulak vererek aldığını belirtti ve Parti Meclisi üyeliği görevinde örgütün ve seçmenlerin sesi olmaya devam edeceğini vurguladı.

15.02.2024 18:08  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Gölge Bakan ve PM Üyesi Koza Yardımcı, genel başkan yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Yardımcı, istifasını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yardımcı'nın paylaşımı şöyle:

"Saygıdeğer Halkımıza ve parçası olmaktan gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partili yol arkadaşlarıma; Öncelikle, Parti Meclisimiz tarafından açıklanan tüm adaylarımıza başarılar diliyor, sahada partimizin yerel seçimlerdeki başarısı için yol arkadaşlarımla omuz omuza çalışacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Göreve geldiğim ilk günden bugüne kadar CHP örgütlerinin emeklerini gözeterek liyakat esaslı belirlenen kurallara ve talimatlara uygun bir aday belirleme süreci olması için mücadele ettim. Yaptığım tüm uyarılara ve müdahalelere rağmen CHP örgütlerinin ve seçmenlerimizin vicdanını yaralayan uygulamalar ısrarla devam etti. CHP örgütlerinden ve seçmenlerimizden gelen tepkilere kulak tıkamamı kimse bekleyemez. Benim asli sorumluluğum onlaradır. Tüm bu nedenlerle Genel Başkanımızın takdiriyle geldiğim Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ederek örgütümüzün takdiriyle seçildiğim Parti Meclisi üyeliği görevimde örgütümüzün ve seçmenlerimizin sesi olmaya devam edeceğim."

Kaynak: ANKA

Koza Yardımcı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 18:36:51. #1.11#
SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement