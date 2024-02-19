CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Deniz Kuvvetleri için hayati önemi haiz TF-2000 hava savunma harbi muhribinin 25-30 yıldır başlatılamayan projesini bir an önce bitirmek yerine uzun vadeli bir hedef olan uçak gemisine mevcut kısıtlı kaynaklarımızı harcamak doğru mu?" ifadesini kullandı.
Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milli kazanımların siyasete ve seçim çalışmalarına alet edilmemesi gerektiğini belirtti.
Daha önceki seçim dönemi yaklaştığında basında ikinci uçak gemisinin yapılacağı haberlerinin yayılmaya başladığını hatırlatan Bağcıoğlu, geçen seçim döneminde TCG Anadolu'nun uçak gemisi olmadığını, uzmanlarca çok maksatlı amfibi gemi olarak tanımlandığını, yeni seçim döneminde de yeniden uçak gemisine evrildiğini savundu.
Yankı Bağcıoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:
"Deniz Kuvvetleri için hayati önemi haiz TF-2000 hava savunma harbi muhribinin 25-30 yıldır başlatılamayan projesini bir an önce bitirmek yerine uzun vadeli bir hedef olan uçak gemisine mevcut kısıtlı kaynaklarımızı harcamak doğru mu? Uçak gemisi, artık bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel bir güç olma hedefini taşıyan Türk Deniz Kuvvetleri için güç aktarımı maksatlı önemli, devrimci, vizyoner ama acil olmayan ve uzun vadede milli ekonomik gücümüze bağlı olarak safhalar halinde gerçekleşebilecek milli bir hedeftir. Mevcut durumda, önce bekamıza yönelik tehditleri bertaraf edebilecek acil harekat ihtiyaçlarına öncelik verilmeli, kaynaklar buraya aktarılmalıdır."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TF-2000 projesine kaynak aktarımının doğru olup olmadığını sorguladı - Son Dakika
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