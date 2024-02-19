CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TF-2000 projesine kaynak aktarımının doğru olup olmadığını sorguladı - Son Dakika
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TF-2000 projesine kaynak aktarımının doğru olup olmadığını sorguladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TF-2000 projesine kaynak aktarımının doğru olup olmadığını sorguladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Deniz Kuvvetleri için hayati öneme sahip olan TF-2000 hava savunma harbi muhribi projesinin uzun süredir başlatılamamasına rağmen, mevcut kaynakların uçak gemisi gibi uzun vadeli bir hedefe aktarılmasının doğru olup olmadığını sorguladı. Bağcıoğlu, milli kazanımların siyasete ve seçim çalışmalarına alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, öncelikli olarak bekamıza yönelik tehditleri bertaraf edebilecek acil harekat ihtiyaçlarına kaynak aktarılması gerektiğini belirtti.

19.02.2024 13:13
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, "Deniz Kuvvetleri için hayati önemi haiz TF-2000 hava savunma harbi muhribinin 25-30 yıldır başlatılamayan projesini bir an önce bitirmek yerine uzun vadeli bir hedef olan uçak gemisine mevcut kısıtlı kaynaklarımızı harcamak doğru mu?" ifadesini kullandı.

Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milli kazanımların siyasete ve seçim çalışmalarına alet edilmemesi gerektiğini belirtti.

Daha önceki seçim dönemi yaklaştığında basında ikinci uçak gemisinin yapılacağı haberlerinin yayılmaya başladığını hatırlatan Bağcıoğlu, geçen seçim döneminde TCG Anadolu'nun uçak gemisi olmadığını, uzmanlarca çok maksatlı amfibi gemi olarak tanımlandığını, yeni seçim döneminde de yeniden uçak gemisine evrildiğini savundu.

Yankı Bağcıoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Deniz Kuvvetleri için hayati önemi haiz TF-2000 hava savunma harbi muhribinin 25-30 yıldır başlatılamayan projesini bir an önce bitirmek yerine uzun vadeli bir hedef olan uçak gemisine mevcut kısıtlı kaynaklarımızı harcamak doğru mu? Uçak gemisi, artık bölgesel güç olmaktan çıkarak küresel bir güç olma hedefini taşıyan Türk Deniz Kuvvetleri için güç aktarımı maksatlı önemli, devrimci, vizyoner ama acil olmayan ve uzun vadede milli ekonomik gücümüze bağlı olarak safhalar halinde gerçekleşebilecek milli bir hedeftir. Mevcut durumda, önce bekamıza yönelik tehditleri bertaraf edebilecek acil harekat ihtiyaçlarına öncelik verilmeli, kaynaklar buraya aktarılmalıdır."

Kaynak: AA

Yankı Bağcıoğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, TF-2000 projesine kaynak aktarımının doğru olup olmadığını sorguladı - Son Dakika
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