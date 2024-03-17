CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Sirmen için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Sirmen için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ali Sirmen için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Ali Sirmen'in Cumhuriyet gazetesinin duayen yazarı ve Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu olduğunu belirterek, Allah'tan rahmet diledi ve ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesine başsağlığı dileklerini iletti.

17.03.2024 19:19  Güncelleme: 19:21
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci ve yazar Ali Sirmen için başsağlığı mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim Cumhuriyet gazetesinin duayen yazarı, Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Ali Sirmen'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Cumhuriyet gazetesine başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

Ali Sirmen, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Sirmen için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Sirmen için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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