CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ali Sirmen için başsağlığı mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Genel Merkez binasını hizmete açtı. Yavaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini belirtti ve derneğin şehit yakınları ve gazilere yardımcı olduğunu söyledi. Yavaş, gaziler için daha önce Hacı Bayram'da Gaziler Sosyal Tesisini hizmete sunduklarını da ifade etti.