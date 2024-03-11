CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ramazan Ayı Mesajı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mübarek Ramazan ayının tüm İslam dünyasına, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla X hesabından bir mesaj yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Mübarek Ramazan ayının tüm İslam dünyasına, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum."