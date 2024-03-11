CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Mübarek Ramazan ayının tüm İslam dünyasına, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla X hesabından bir mesaj yayımladı. Özel'in mesajı şöyle:
"Mübarek Ramazan ayının tüm İslam dünyasına, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum."
Son Dakika › Güncel › CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Ramazan Ayı Mesajı - Son Dakika
Ankara'da Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Hacı Bayram Veli Camisi ve Melike Hatun Camisi'nin ilk teravih namazı dron ile havadan görüntülendi. Teravih namazına katılan vatandaşlar, camiler önünde Ramazan ayının gelişini coşkuyla kutladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışının bittiğini ve Mansur Yavaş'ın rekor oyla geleceğini söyledi. Özel, İstanbul seçimlerinin genel seçim havasında geçtiğini belirtti. Ayrıca, CHP'nin diğer partilerle anlaşması olmadığını ve İzmir'de büyük bir değişim yarattıklarını ifade etti. Özel, seçim gecesi için hazırlıklarını tamamladıklarını ve sonuçları duyuracaklarını söyledi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk teravih namazı eda edildi. Müslümanlar camilere akın etti.
Ankara'nın Mamak ilçesinde, gürültü nedeniyle iki komşunun tartışması sonucu çıkan olayda, silahın ateşlenmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Tartışmanın ardından tüfekle ateş etmek isteyen bir şahıs, yanlışlıkla kendi arkadaşını yaraladı. Olay yerine gelen diğer kişiler de yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki bir sinagogda, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin bulunduğu alanlardan Filistinlilere ait gayrimenkullerin satılması için yapılan toplantı protesto edildi. Teaneck şehrinde bulunan Keter Torah Sinagogu önünde toplanan yüzlerce gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlarla tepki gösterdi. Göstericiler, satışların durdurulmasını ve yasa dışı yerleşimlerin sona ermesini talep etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayının ilk teravih namazını Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldırdı. Erbaş, namaz öncesi camiye gelen vatandaşlarla vaazı dinledi ve yatsı ile teravih namazlarını kıldırdı. Konuşmasında Ramazan ayının önemini vurgulayan Erbaş, oruç tutan Müslümanların yanı sıra Gazze'deki zulme maruz kalan kardeşlerimize yardım etme çağrısı yaptı.
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