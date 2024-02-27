CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İdlib şehitlerini anma mesajı paylaştı - Son Dakika
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İdlib şehitlerini anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İdlib şehitlerini anma mesajı paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “İdlib'de yakın tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 34 evladımızı şehit edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum” dedi.

27.02.2024 12:12  Güncelleme: 12:14
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " İdlib'de yakın tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 34 evladımızı şehit edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum" dedi.

Özgür Özel, 2020 İdlib Saldırısı'nın 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla resmi X hesabından paylaşımda bulundu. Özel'in paylaşımı şöyle:

"İdlib'de yakın tarihimizin en trajik günlerinden birinde, 34 evladımızı şehit edilişlerinin yıl dönümünde rahmetle ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

İdlib, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

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