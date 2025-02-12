CHP Grup Başkanvekili Başarır: "Dünyada Adalet Terazisiyle Gezen Cumhurbaşkanı, Ülkesinde Kelepçeyle Geziyor"

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(TBMM) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Malezya'da adalet istiyor. Dünyada adalet terazisiyle gezen Cumhurbaşkanı, ülkesinde kelepçeyle geziyor. Ülke adaletiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, dış politikasıyla yangına gidiyor. Bu pisliği, adaletsizliği, sefaleti temizleyecek tek karar erken seçimdir. Eğer bir parça vicdanın varsa o uçaktan inmeden bu kararı al, baharda sandığı getir" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaklaşan ramazan ayı öncesinde vatandaşın sofrasının boş olduğunu, iktidarın ekonomi yönetimini eleştirdi.

Bir aylık asgari ücretle sadece bir tam altın alınabildiğini ifade eden Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 uçakla gerçekleştirdiği Malezya gezisine tepki göstererek erken seçim çağrısında bulundu. Başarır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanı'nın dönem dönem kullandığı klişe bir söz var artık, 'Kötü günler geride kaldı ekonomide.' Katılıyoruz, kötü günler geride kaldı, çok daha kötü günler ülkemizi bekliyor. 1 Mart'ta Ramazan ayı başlıyor. Vatandaşlarımız, emeklimiz, işçimiz, memurlarımız bu aya nasıl girecek? Üzülerek söylüyorum ki asgari ücret ve emekli memur zammından sonra iktidar, soframızdaki ekmeği çaldı. Bu sene ortalama Ramazan menüsü kişi başı 750 lira, 4 kişilik bir aile için 3 bin lira. Bu ülkedeki emeklinin, asgari ücretlinin bir gün bile dışarda iftar açabilme imkanı yok. Ramazan kolisi 529 lira. Oysa aynı koli, bu ucube sisteme geçmeden hemen önce 49 liraydı. Yani 1000 liraya 20 tane alınabiliyorken şimdi 5 koli alınabiliyor. Ramazan ayına bu ülkede ezilen kesim; emeklisi, işçisi, memuru buruk bir şekilde giriyor. İyi ki CHP'nin kent mutfakları var, insanlar karnını ancak orada doyurabiliyor.

"2002'de asgari ücret 184 lirayken 2,5 cumhuriyet altını alabiliyordu çalışan, şimdi bir tane alamıyor"

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığında bu paranın çok kısa bir sürede eriyeceğini, açlık sınırının altına düşeceğini Meclis kürsüsünde yurttaşlarımızla paylaşmıştık. Bir cumhuriyet altını, bir asgari ücret etmiyor. Bunun mimarı Cumhurbaşkanı, bugün uçak konvoyuyla yurt dışı seyahatinde. Memnun musunuz yarattığınız ülkeden? Hesap ortada, oysa 2002'de asgari ücret 184 lirayken 2,5 cumhuriyet altını alabiliyordu çalışan, şimdi bir tane alamıyor. Asgari ücretli temmuz ayını bırakın, mart ayını göremez. Tekrar gözden geçirin. Milyonlarca emeklimiz, işçimiz, memurumuz açlık sınırının altında yaşıyor ve bundan utanmayan, sıkılmayan, sürekli gündemi değiştiren bir iktidar var.

" Türkiye'de yargı yolsuzlukla mücadele etmiyor, yolsuzluğu konuşan gazeteci ve siyasetçileri yargılıyor"

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2024 yılı yolsuzluk algı endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye, 180 ülke arasında yolsuzluk algısının en yüksek olduğu 107. sırada bulunuyor. Endonezya, Etiyopya, Zambiya gibi ülkeler bize fark attı. Şu anda Türkiye'nin puanı 34, küreselortalama 43. Ortalamanın çok gerisindeyiz. 2013'ten bugüne kadar 16 puan kaybetmişiz. Bu durum, otoriter ülkelerde olan bir durum. Raporda tam demokratik ülkelerin ortalama puanı 73, kusurlu demokrasiler 47, otoriter rejimler 33. Bu raporda önemli bir şeyi vurguluyorlar. Diyorlar ki, 'Türkiye'de yolsuzluk denetimini yapacak bir kurum yok.' Yargı yapar oysa Türkiye'de yargı yolsuzlukla mücadele etmiyor, yolsuzluğu konuşan gazeteci ve siyasetçileri yargılıyor.

Asgari ücretle bir tam altın alınamıyorken beyefendi yurt dışı gezisinde. Havada, karada konvoy yapmaya meraklı bu beyefendinin ailesi ayrı bir özel uçakla gidiyor, bürokratlar, basın, Diyanet İşleri Başkanı ayrı bir uçakta gidiyor, hediye edilecek arabalar ayrı bir uçakta gidiyor. Hiç utanmıyor musunuz? 'İşçiye, asgari ücretliye, emekliye fitre verin' diyen Diyanet İşleri Başkanı'nın bu uçakta ne işi var, basını susturan RTÜK Başkanı'nın bu uçakta ne işi var? Halkı açken 3 uçakla nasıl bir Cumhurbaşkanı seyahat edebilir? Bir uçağa sığamıyor musunuz beyler?

2024 yılında en çok şikayet edilen bakanlık, Adalet Bakanlığı. Bugün Adalet Bakanı basın açıklaması yapıyor, niye şikayet ediliyorsunuz Adalet Bakanı? Çünkü Türkiye'de adaleti ayaklar altına aldınız. Muhalif olup da yargılanmayan gazeteci, sanatçı, siyasetçi yok bu ülkede. Sırayla devam ediyor, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı... Bu ülkenin Cumhurbaşkanı Malezya'da adalet istiyor. Dünyada adalet terazisiyle gezen Cumhurbaşkanı, ülkesinde kelepçeyle geziyor. Ülke adaletiyle, ekonomisiyle, eğitimiyle, dış politikasıyla yangına gidiyor. Bu pisliği, adaletsizliği, sefaleti temizleyecek tek karar erken seçimdir. Eğer bir parça vicdanın varsa o uçaktan inmeden bu kararı al, baharda sandığı getir. Her şey bitti, şimdi Türkiye'nin birinci partisini yargılamaya kalktılar."