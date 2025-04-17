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CHP İmza Kampanyası İçin Davet

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CHP, Ekrem İmamoğlu için imza kampanyası düzenliyor, vatandaşları katılmaya davet ediyor.

17.04.2025 14:13
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HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: YASİN KABADAYI

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen imza kampanyasına ilişkin, "Bugün 10: 00-19.00 saatlerinde burada Ankara İl Başkanlığı'nın, Ankara İl Gençlik Kollarımız ve ilçe başkanlıklarımızın standları var. Her zaman söylüyoruz; umutsuz insanlar var, umutsuz durumlar yok. Biz umutsuz değiliz. Umutlarımız hep yüksek. Burada aslında bir şenlik ve şölen havası bekliyoruz. Onun için de vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz" dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçim sandığının gelmesi için 30 Mart'ta başlatılan imza kampanyası devam ediyor. CHP Ankara İl Başkanlığı'ndan dün yapılan çağrıda, tüm vatandaşlar bugün saat 10.00 itibarıyla CHP Genel Merkezi'ne, İmamoğlu için imza vermeye davet edildi. Genel Merkez önündeki atmosferi ANKA Haber Ajansı'na değerlendiren CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, şunları söyledi:

"19 Mart'tan beri hukuk eliyle bir darbe yaşıyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu hukuka aykırı bir şekilde, gizli tanıklarla önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı. Ama bizim -Genel Başkanımızın dediği gibi- A, B, C planımız yok. Bizim cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu. O yüzden bugün Ankara İl Başkanlığımızın çağrısıyla Genel Merkezimizin bahçesinde toplandık. Çok da güzel bir hava var. Baharı yaşıyoruz. İnşallah, imza sayısını da hem erken seçim için hem de Sayın Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için koyduğumuz bir çıta var. Önceki seçimlerde alınan oyun bir fazlasını aldığımızda, bu zaten bizim için yeterli bir imza olacak. Ön seçim yaptığımızda da 15 buçuk milyon dayanışma sandığında oy kullanan vatandaşlarımız vardı. Zaten 19 Mart'tan beri vatandaşlarımızın sadece meselenin CHP olmadığını, bir ülke meselesi olduğunu; sadece Ekrem İmamoğlu meselesi değil, gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği meselesi olduğunu da hep beraber anladığımızı düşünüyoruz. O yüzden herkesi bugün CHP Genel Merkezi'ne bekliyoruz.

"Burada bir şenlik ve şölen havası bekliyoruz"

Bugün 10: 00-19.00 saatlerinde burada Ankara İl Başkanlığı'nın, Ankara İl Gençlik Kollarımız ve ilçe başkanlıklarımızın stantları var. O stantlarımıza çağrılarımızı yaptık. Zaten yavaş yavaş da kalabalıklaşmaya başladı. Biz umutlarımızı hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Her zaman söylüyoruz; umutsuz insanlar var, umutsuz durumlar yok. Biz umutsuz değiliz. Umutlarımız hep yüksek. Vatandaşlarımızı da buraya bekliyoruz. Burada aslında bir şenlik ve şölen havası bekliyoruz. Onun için de buraya davet ediyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İmza Kampanyası İçin Davet - Son Dakika

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