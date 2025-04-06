CHP Kurultayı'nda Kayyum Kritik Teması

Haber: Erva GÜN - Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "İrade Milletindir" temasıyla düzenlenen CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Gezmiş, "CHP'ye kayyum atanması, kabul edilebilir bir şey değil. Hele bugünkü kurultaydan sonra böyle bir ihtimal, ihtimal dahilinde değil zaten" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, "Coşkulu bir kurultay. Yoğun bir dönem geçiriyoruz biliyorsunuz. Birlik ve bütünlük içerisinde coşkulu bir kurultay yapıyoruz. Az önce Genel Başkanımız konuşmasını yaptı. Şimdi oylamaları yapıyoruz. Kısa süre sonra da Parti Meclisi seçimimizi yapacağız. Her şey çok güzel olacak. CHP'ye kayyum atanması, kabul edilebilir bir şey değil. Hele bugünkü kurultaydan sonra böyle bir ihtimal, ihtimal dahilinde değil zaten" dedi.

Tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğü ve erken seçimi talep eden imza kampanyasına ilişkin de konuşan Gezmiş, şöyle konuştu:

"Öncesinde sandık geldi, biliyorsunuz. Dayanışma sandıklarıyla birlikte bir seçim yapıldı ve çok yüksek oranda oy aldı. İmza kampanyası inanın ki çok daha büyük oranlara ulaşacaktır. Demokrasinin önünde, milli iradenin önünde hiçbir şey duramaz. İmza kampanyamızdan sonra da Cumhurbaşkanı adayımız, zaten haksız sebeplerle içeride tutuluyor, çıkacak ve seçim kampanyamıza başlayacağız."