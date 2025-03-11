CHP'li Kaya: 2025'te 5 Kadın Katledildi

(ANKARA)-CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, "Aile yılı ilan ettiğiniz 2025'te sadece bugün beş kadın 'aile' içindeki failleri tarafından katledildi. Konya'da Havva Adıyaman boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Adıyaman tarafından, Tekirdağ'da Halime Avşar eşi Halil Avşar tarafından, İstanbul'da Gülnur Akalın eski eşi Tuncer Batmaz tarafından, İzmir'de Fatma Kara eski sevgilisi O.G. tarafından, Antalya'da Sevcan Demir Sakman ise eşi Halit Can Sakman tarafından vahşice katledildi." dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada aile yılı ilan edilen 2025 yılında sadece bugün beş kadının katledildiğini belirterek şunları ifade etti:

"Aile yılı ilan ettiğiniz 2025'te sadece bugün beş kadın 'aile' içindeki failleri tarafından katledildi. Konya'da Havva Adıyaman boşanma aşamasında olduğu eşi Yusuf Adıyaman tarafından, Tekirdağ'da Halime Avşar eşi Halil Avşar tarafından, İstanbul'da Gülnur Akalın eski eşi Tuncer Batmaz tarafından, İzmir'de Fatma Kara eski sevgilisi O.G. tarafından, Antalya'da Sevcan Demir Sakman ise eşi Halit Can Sakman tarafından vahşice katledildi. İstanbul Sözleşmesini bir gecede fesheden ve 6284 sayılı yasayı uygulamayan zihniyet bugün yaşanan cinayetlerin de sorumlusudur. Katledilen kadınların hesabı sorulana dek tüm süreçlerin takipçisi olacağız. 'Kadın varsa yaşam var' demekten asla geri durmayacağız."