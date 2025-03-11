CHP'li Kılıç: İmamoğlu Halkın Gönlünde Konuşacak - Son Dakika
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CHP'li Kılıç: İmamoğlu Halkın Gönlünde Konuşacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kastamonu'daki konuşması için salon tahsis edilmemesine tepki gösterdi. Kılıç, iktidarın yasakçılıkla halkın iradesine müdahale etmeye çalıştığını belirtti.

11.03.2025 15:58  Güncelleme: 16:31
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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kastamonu'daki konuşması için salon tahsis edilmemesine tepki göstererek, "Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da salonlarda değil, halkın gönlünde konuşacak" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'na Kastamonu'daki konuşması için salon tahsis edilmemesine yapmış olduğu açıklama ile tepki gösterdi. Kılıç, şunları kaydetti:

"Kendi görevini yapmaktan aciz bir yönetimin en iyi yaptığı iş, salon yasaklamak oldu. Bir bakanlık düşünün ki öğrencinin barınma sorununu çözemiyor, yurtlarda gençlere sağlıklı bir ortam sunamıyor, yeterli ve kaliteli yemek veremiyor, ihmaller yüzünden asansör kazalarında gencecik evlatlarımızı kaybediyoruz ama iş siyasi yasak koymaya geldiğinde tam kadro çalışıyor. Bu kararla bir kez daha gördük ki, iktidar artık devlet yönetme kabiliyetini tamamen kaybetmiş, yasakçılıkla ayakta kalmaya çalışıyor. Kastamonu halkının kendi şehrinde kimi dinleyeceğine bile karar vermeye çalışıyorlar. Çünkü yolun sonuna geldiler. Kendileri de farkındalar. Milletimiz de farkında. Milletin iradesi bizimle."

Bakanlığın engelleme kararının amacına ulaşamayacağını belirten ve Kastamonu halkının gereken yanıtı vereceğini dile getiren Kılıç, "Salonları kapatsalar halk alanları, meydanları dolduracaktır. Ekrem İmamoğlu, Kastamonu'da salonlarda değil, halkın gönlünde konuşacak. Bu yasakçılıkla neyi başardıklarını düşünüyorlar? Gereken cevabımı halkımız verecek. İzlemelerini tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'li Kılıç: İmamoğlu Halkın Gönlünde Konuşacak - Son Dakika

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