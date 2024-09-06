CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı - Son Dakika
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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı

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Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, tüzük değişikliklerinin ele alınacağını ve partinin yenilenme sürecinin tamamlanacağını belirtti.

06.09.2024 13:07  Güncelleme: 13:14
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(ANKARA)- Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'ına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bundan sonraki süreçte de program olmak üzere tümüyle bir yenilenmeyi tamamlamış olacağız. Aslında her şey bir zihniyet meselesi. Bu zihniyet, anlayış, demokratikleşme ruhu hem genel başkanımızda hem de mevcut MYK'mızda var" dedi.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner kurultay ile ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerdi bulundu.

"Liderlik, kadro, tüzük"

CHP'de bir tüzük kurultayının uzun süreden beri ihtiyaç olarak nitelendirildiğini söyleyen Güner, "Bu tüzük kurultayıyla beraber de 5 Kasım 2023'te bir liderlik değişimi gerçekleşti ama kurumsallaşma anlamında belirli kuralların artık tüzüğümüzde yer alıp, kim genel başkan olursa olsun uygulanması konusunda bir kapsamlı değişikliğe ihtiyaç vardı. CHP olarak biz geleceğe nasıl bakıyoruz noktasında yeniden bir tarifte bulunmalıyız diye düşündük ve devamında da program kurultayımızı gerçekleştirip, liderlik, kadro ve bugün tüzük; bundan sonraki süreçte de program olmak üzere tümüyle bir yenilenmeyi tamamlamış olacağız" dedi.

"Ön seçimi temel kural haline getirmiş olacağız" diyen Güner şunları söyledi:

"Kadın kotasının eşit temsile gittiği bir süreci başlatmış olacağız. Genel başkanımızın kendi kontenjanı da dahil olmak üzere gençlere ve kadınlara yer vermeyi de bir hüküm altına getirmiş olacağız ve bu da seçilecek sıralardan olacak.

Aslında her şey bir zihniyet meselesi. Bu zihniyet, anlayış, demokratikleşme ruhu hem genel başkanımızda hem de mevcut MYK'mızda var. Bundan sonra da bunlar yazılı metin olarak geldikten sonra kim olursa olsun, bu ruhla hareket etmek durumunda olacak. Partimiz için de önemli bir adım atılmış olacak."

CHP\'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı - Son Dakika

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