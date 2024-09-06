CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı - Son Dakika
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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı

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CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı başladı. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kurultayın önemini vurgulayarak, doğru tartışmalar yapmanın ve partiyi iktidara taşıyacak adımların altyapısını oluşturmanın önemine dikkat çekti.

06.09.2024 13:25  Güncelleme: 13:29
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(ANKARA) - CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, "Önemli olan burada doğru, sağlıklı tartışmalar yapmak, kısır çekişmelerden uzak durup partimizi iktidara taşıyacak adımların altyapısını oluşturmak. Önümüzdeki süreçte partimizi iktidara taşıyacak, partimizin adayını Cumhurbaşkanı yapacak sürecin başlangıcıdır" dedi.

CHP'nin tüzük değişikliklerinin ele alınacağı 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Kurultay başlangıcı öncesi Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, kurultayı ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Tüzük değişikliğiyle CHP'yi iktidara taşıyacak adımların altyapısının oluşacağını söyleyen Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız verdiği sözlerden birini daha tutuyor. 81 ilden delege ve temsilcilerimizle birlikte uzun soluklu bir değerlendirme sürecinin aslında sonucu bu. Biz dijital ortamda tüzüğü değerlendirdik, sonra delegelerimizle, çeşitli danışma kurulları düzenleyerek Partimizde geçmişte görev almış her yaştan arkadaşımızla değerlendirmeler yaptık. İstanbul'da önce ilçelerimizde çalıştık sonra İstanbul İl Başkanlığımız da çeşitli değerlendirmeler yaptık. Bir çok süzgeçten geçen tüzüğümüz bugün delegelerimizin oyuna sunulacak. Heyecanlıyız, başarılı bir kurultay olacağından eminizÖnemli olan burada doğru, sağlıklı tartışmalar yapmak, kısır çekişmelerden uzak durup partimizi iktidara taşıyacak adımların altyapısını oluşturmak. Önümüzdeki süreçte partimizi iktidara taşıyacak, partimizin adayını Cumhurbaşkanı yapacak sürecin başlangıcıdır."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, 4 Kasım 2019 tarihinde yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasına ilişkin açılan dava hakkında da konuşan Adıgüzel, "Tamamen siyasi bir karar olur eğer böyle içi boş bir dava üzerinden karar alınırsa. Ben bu dava ilk gündeme geldiğinde Meclis kürsüsünden de söylemiştim tekrarlayayım, akıllarından bile geçirmesinler gök kubbeyi başlarına yıkarız" dedi.

CHP\'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı Başladı - Son Dakika

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