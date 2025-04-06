CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Umut Mesajları

(ANKARA) - CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na seçilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, konuşmasına şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı bal eyledik" şiirini okuyarak başladı. " Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye atmak kurtuluş mu?" diye soran Çavuşoğlu, "Buradan bir kez daha Ekrem İmamoğlu şahsında tüm demokrasi savaşçılarını saygı ve sevgilerimle selamlıyorum" dedi.

"İrade Milletindir" temasıyla toplanan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nda Divan Başkanlığı'na Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu seçildi.

Konuşmasına şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in "Acıyı bal eyledik" şiirini okuyarak başlayan Çavuşoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye atmak kurtuluş mu? Ömrünü cefaya harcamış, güzel-aydınlık günlerin umudu ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen CHP sevdalısı delege dostlarım. Karanlıkları aydınlığa, geleceği umuda taşıma anlamında her daim mücadelesinde CHP'nin köşe taşlarında yerlerini alan, bugüne kadar her varlığımızda onlarla birlikte yol yürümekten gurur duyduğumuz kadınlarımız, gençlerimiz..." dedi.

Çavuşoğlu, CHP'nin önceki genel başkanları Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Bülent Ecevit, Erdal İnönü'yü rahmet ve minnetle anarken, kurultaya katılan Hikmet Çetin, Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Kemal Kılıçdaroğlu'na da teşekkürlerini iletti. Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün bu zor şartlarda başlatmış olduğumuz değişim yolculuğuyla Türkiye'nin rengini baştan aşağıya değiştiren, umudun yeniden örgütlenmesini, Ege'nin tüm dağlarında kırmızıya boyanmış coğrafyasına sahip olan, bir ülkenin mimarı olan, Kırıkkalesi'nden Adıyaman'ına, Afyon'undan Giresun'una Türkiye'nin 14 büyükşehrini, 21 ilini, 400'den fazla seçim bölgesinde bayrağımızı en yükseğe dalgalandıran ve bugün burada birlikte umudun yeniden örgütlenmesini sağlayan Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'i de saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum.

Maalesef bugün bu salonda, bu şartlarda bu kurultayı yapıyor olmak bizler açısından her ne kadar zorlukları ifade etse de bugün bu şartların oluşmasını sağlayan kayyum tehlikesine karşı ivedi bir çözümle partimizin geleceğini kurtarma anlamında bu dar salonda, bu kurultayı yapmak zorunda kaldığımızı da ifade etmek istiyorum. Ankara'daki Arena Salonu'nun istendiği anda 3 günlük bir süre ve akıbetinin belli olmaması nedeniyle kurultayımızın yapılabilmesini sağlama adına bugün bu salonda, bu zor şartlar altında kurultayımızı yapıyoruz. Salonumuz ve fiziki şartlarımız küçük olabilir ama bizler bugün bu ülkede aydınlık yarının temsilcileri olarak umudun örgütlendiği bir kurultay olması dileğiyle hepinizi selamlıyorum.

"Kurmak istedikleri o kayyum oyununu hep beraber bozacağız"

Bizler 38. Olağan Kurultay'ın delegelerinden biri olarak o kurultayda hep birlikte bu partinin ve bu ülkenin geleceğine giden yol haritasını birlikte çizdik. Ama maalesef bugün geldiğimiz noktada umudun örgütlenmesi, gelecekte kendi saltanatlarının sona ereceğini düşünenlerin kurmak istedikleri o kayyum oyununu hep beraber bozacağız. O kurultayda hep beraber 38'nci kurultayımızı, tüm açıklığıyla, tüm şeffaflığıyla hep birlikte başarmıştık. Bugün de inanıyorum ki bu kurultaydan itibaren de yeniden umudun örgütlendiği Türkiye'yi hep birlikte yaratacağız.

Bugün, birçok dostumuzun umudunun Türkiye'nin 15 milyonunun da geleceğinin temsilcisi ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunmaktadır. Buradan bir kez daha Ekrem İmamoğlu şahsında tüm demokrasi savaşçılarını saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Bu yolcuğumuzun içerisinde 19 Mart darbesinin hemen arkasında Saraçhane'de büyük bir direnişin başlaması, o direnişle beraber umudun örgütlendiği herkesin ve özellikle Gezi olaylarından bu yana alanda görmediğimiz gençlerin yeniden umutlarıyla beraber o alanda yer aldığını hep beraber yaşayarak gördük. Maalesef hayatında hiç kimseyi incitmemiş o gençlerimizden 301 tanesinin bugün zindanlarda tutuklu olmasını da ve onlarla beraber yol arkadaşlığı yapmış olmanın onurunu taşıyoruz."