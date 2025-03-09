CHP'nin 23 Mart'taki Ön Seçimi İçin Çağrı Merkezi Çalışmaları Başladı.

HABER: GÜLARA SUBAŞI/ KAMERA: EYLEM LADİN DEĞER

(ANKARA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği 23 Mart'ta yapılacak ön seçim öncesinde bugün çağrı merkezi çalışmaları başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, çalışmalara ilişkin, "CHP, içinde olduğu sürecin tüm zorluklarını ince eleyip sık dokuyarak en doğru kararları, en dar zamanda, en ideal biçimde yapmaya odaklanmış durumda. Yaklaşık bir aydır genel merkezimizde gece gündüz çalışan ekiplerimiz, siyaseten zapturapt altına alınmak istenen cumhurbaşkanı adayımızın hukuken de zapturapt altına alınmak istediği bu dönemde yaşananların anormalliğini farkında olarak ancak yaşatılmak istenenin de farkında olarak hangi doğrultuda hareket edersek engel olabileceğimizi yol arkadaşlığı hukukuyla yoğun çaba içerisinde" değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu 23 Mart ön seçimi için hazırlıklar sürüyor.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime giderken bugün CHP Genel Merkezi'nde çağrı merkezi çalışmaları başladı. Çalışma kapsamında, 100'er kişilik gruplardan sorumlu olan ve ilçe başkanlıkları tarafından atanan 17 bin 422 grup sorumlusu, CHP Genel Merkez'de çalışan 60 kişilik grup tarafından tek tek aranarak ön seçime ilişkin bilgilendirilecek. Bugün saat 09.30 itibarıyla CHP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın koordinasyonunda eğitimlerine başlanan grubun toplam 1 milyon 744 bin 588 üyeye ulaşılması hedeflenen çalışmalarının üç gün sürmesi planlanıyor.

Ekrem İmamoğlu: "Beraber bu sürecin kahramanları olacağız"

İBB ve TBB Başkanı İmamoğlu, çalışma salonuna online olarak bağlantı sağlayarak çalışmaların ilk gününde gönüllülerle bir araya geldi. Tüm katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

"17 binin üzerindeki arkadaşlarımızla konuşacak arkadaşlarımızı gerçekten bu dönemin çok önemli bireyleri olarak görüyorum. Onlar aslında hem üyelerle kucaklaşmanın, sorumluluk almanın duygusunu paylaşacaklar hem de bu süreçte oy kullanmanın anlamını anlatacaklar. Salonda bulunan sevgili yol arkadaşlarım, izah edecekler, bir kez daha hatırlatacaklar, çok güzel bir dayanışma ve birbirini tetikleyen güzel bir mekanizma. İnşallah beraber bu sürecin kahramanları olacağız. Hepimize kolay gelsin."

Pınar Uzun Okakın: "60 genç arkadaşımız 18 bin grup sorumlusunu teker teker arayacak"

CHP'li Uzun Okakın'ın, eğitim sunumu yapmasının ardından 60 kişilik çağrı merkezi ekibi, çalışmalarına başladı. Uzun Okakın, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Öncelikle CHP örgütleri olarak özellikle de son bir ayda gerçekleşen yeni üyeliklerimizle birlikte ön seçim sürecine atfedilmesi gereken gerçek anlamı, hem üye sayımızla hem de grup sorumluları çalışmamızla bir nevi hayata geçirmiş, gerçeğe dökmüş, idealimizde olanın uygulanabilir olduğunu görmüş ve çok mutlu bir sürecin içerisinde, sürecin hem paydaşı hem emek vereni hem sonuçlarını göreni hem de geleceğe dair umut taşıyan tarafı olarak buradayız, genel merkezimizdeyiz. Bugün yaklaşık 60 kadar genç arkadaşımız, Türkiye genelinde her üyemizden sorumluluğu mutlaka bulunacak 100'er kişilik gruplar için atamalarını hızla gerçekleştiren, büyük bir özveriyle sürecin içerisinde bulunan, sorumluluğunun son derece farkında olan ilçe başkanlıklarımız tarafından atanan Türkiye geneli yaklaşık 18 bin grup sorumlumuzun yapması gereken işlemler için grup sorumlularımızı tek tek arayarak bilgi verecek olan gencecik insanlar bugün, pazar sabahı çok erken saatlerde genel merkezimizde oldular.

"Ekrem Başkanımız, genç arkadaşlarımızın duygularını pekiştirmiş oldu"

Bugün aynı zamanda, günde 20 saat çalışarak sadece belki dört saat dinlenerek, bir pazar gününde hem Adana'ya hem Antalya'ya giderek çok önemli programlar gerçekleştirecek olan Ekrem Başkanımız, cumhurbaşkanı adayımız bugün çağrı merkezi gönüllüsü olarak binlerce grup sorumlusunu arayacak olan genç arkadaşlarımızın toplantısına dijital yollarla katılım sağladı. Bu görüşme sayesinde genç arkadaşlarımız zaten görevi üstlenirken sorumluluklarının büyük olduğunu farkındayken Başkanımızın da genç yol arkadaşlarımıza açtığı vizyon, ifade ettiği beyanlar, ön seçim sürecinin sadece klasik bir ön seçim anlayışının çok ötesinde bir mana taşıması yönünde vurgularıyla genç arkadaşlarımızın hissetmesi gereken tüm duyguları sahiden ve en gerçekçi biçimde pekiştirmiş oldu. Bu anlamda çok müteşekkiriz. Bugün arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yapacaklar.

"CHP, ince eleyip sık dokuyarak en doğru kararları, en dar zamanda, en ideal biçimde yapmaya odaklanmış durumda"

Önemli olan şu: CHP, bir sürecin içerisinde ve bu sürecin tüm zorluklarını ince eleyip sık dokuyarak en doğru kararları, en dar zamanda, en ideal biçimde yapmaya odaklanmış durumda. Yaklaşık bir aydır genel merkezimizde gece gündüz çalışan ekiplerimiz, siyaseten zapturapt altına alınmak istenen cumhurbaşkanı adayımızın, hukuken de zapturapt altına alınmak istendiği bu dönemde yaşananların anormalliğinin, yaşatılmak istenenin de farkında olarak hangi doğrultuda hareket edersek engel olabileceğimizi yol arkadaşlığı hukukuyla; cumhurbaşkanı adayımızın arkasında elbette sadece CHP örgütleri değil, ancak 1 milyon 750 bin üyenin olduğunu gösteren bu sürecin inşası için yoğun çaba içerisinde. Görüyoruz ki cumhurbaşkanı adayımız gittiği her ilde büyük bir coşkuyla, olağanüstü bir sevgi seliyle, büyük bir toplumsal frekansın sahaya dökülmüş çok güzel görüntüleriyle karşı karşıya kalıyor. Biz çok kıymetli bir yol arkadaşına sahibiz. Bu sürecin öneminin farkındayız.

"Genç yol arkadaşlarımız bu tarihi süreçte çok önemli bir görev alıyorlar"

Genç yol arkadaşlığımız bugün burada gerçekleştirdikleri çalışmada hem bir duygu birliği içerisinde hem de amacına odaklanmış, disipline olmuş gençler olarak bu tarihi süreçte çok önemli bir görev alıyorlar. Bugün grup sorumlulularını aramak, grup sorumlularımıza yardımcı olmak, onların aklına takılan bir soru varsa bunları cevaplamak, dijital yollarla alacağımız geri dönüşlerin performans takip ve raporlama ekranları için, grup sorumlularımızın gerçekleştirmesi gereken tüm işlemleri detaylı anlatarak grup sorumlularımıza yardımcı olacaklar, yönlendirecekler. Her şeyin farkında olan ve görevine başlamış grup sorumlularımız için ise bir yol arkadaşı olarak genel merkezimizden Genel Başkanımızın talimatıyla bir selam vermiş, süreç hakkında görüşlerini paylaşmış olacaklar.

"CHP'nin en genç kadrolarının gerçekleştirdiği bir çalışma"

Bu çalışmayı şu anlamda önemsiyoruz. Biz il ve ilçe başkanlıklarımıza, üyelerimize alışık olduğumuz geleneksel yöntemlerle değil, belirlenen grup sorumlularının spesifik olarak çalışması, hiçbir üyemizin aranmadığı bir sürecin yaşanmaması adına sorumluluklar tayin etmiş olduk ilçe başkanlarımızın organizasyonuyla. Ancak tamamen ilçe örgütlerimize yıkarak değil, genel merkezin de sağlayabileceği tüm dijital imkanlarla en doğru takip ekranlarının oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreci önemsiyoruz. Bugün gençlerin burada gerçekleştirileceği çalışma, aslında CHP'nin en genç kadrolarının gerçekleştirdiği bir çalışma olduğu için ayrıca önem taşıyor. Yeni üye sayımımızda da genç üye sayısındaki artış bu anlamda bugün salonda çalışmalara hızla başlamış olan arkadaşlarımızın yaşadığı o hissi birliği aslında tarifleyen bir veri olarak da karşımıza çıkıyor."