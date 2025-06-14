CHP\'nin Bayburt Mitingi Binlerce Kişiyle Gerçekleşti

(BAYBURT)- CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin Bayburt'ta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde, " Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediye başkanlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelen haksız ve hukuksuz süreçler gördüğünüz gibi Bayburt'ta hemşerilerimizin de miting alanını binlerce on binlerce kişiyle doldurmasını sağladı" dedi

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin onuncu adresi Bayburt oldu.

Miting öncesinde ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel şöyle konuştu:

"Bugün Bayburt'tayız. 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerimizi devam ettiriyoruz. Her hafta bir ilde. Bayburt bizim için önemli bir il. Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok fazla destek vermeyen bir il. Ancak yaşanan haksızlıklar, hukuksuzluklar,

adaletsizlikler, Cumhuriyet Halk Partisi'ne, belediye başkanlarımıza, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na yönelen haksız ve hukuksuz süreçler gördüğünüz gibi Bayburt'ta hemşerilerimizin de miting alanını binlerce on binlerce kişiyle doldurmasını sağladı. Birazdan genel başkanımız kürsüye çıkacak. Milletvekillerimi, parti meclis üyelerimiz, MYK üyelerimiz ve Bayburt örgütümüzle beraber buradayız. Bugün tarihi bir miting olacak. Genel başkanımız önemli mesajlar verecek. Onun söyleyeceklerini duymak için, dinlemek için, onu canlı olarak izlemek için Bayburt'tan, ilçelerden ve civar illerinden gelen birçok vatandaşımız var. Heyecanlıyız, mutluyuz."