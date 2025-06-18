CHP'nin İlçe Belediye Başkanları Toplantısı... Mesut Kösedağ: "Güzel Projeleri Diğer Belediyelerimizle Paylaşıyoruz"

(BALIKESİR)- CHP'nin İlçe Belediye Başkanları Toplantısı'na katılan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığı örnek projelerin, iyi projelerin bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından uygulanmasına yönelik bir toplantı. Biz de SODEM olarak bu toplantıya dahil olduk ve buradaki güzel projeleri diğer belediyelerimizle paylaşıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın katılımıyla nüfusu 100 binin üzerinde olan CHP'li ilçe belediye başkanları toplantısı Balıkesir'in Bandırma ilçesinde gerçekleştiriliyor.

Toplantıya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulunan Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ, "Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin yaptığı örnek projelerin, iyi projelerin bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından uygulanmasına yönelik bir toplantı. Biz de SODEM olarak bu toplantıya dahil olduk ve buradaki güzel projeleri diğer belediyelerimizle paylaşıyoruz. İki gündür de buradayız. Ben bu hazırlığı için sunulan genel merkezimize teşekkür ediyorum. Hem bizler için hem vatandaşlarımız için son derece yararlı bir toplantı" diye konuştu.

Kösedağ, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin, "Resmi nüfusumuz 460 bin ama bizim aktif nüfusumuz 3 milyona yaklaşıyor biliyorsunuz. İstanbul'un ve Türkiye'nin her ilçesinden Kadıköy'ümüze geliyorlar. Onları misafir etmekten son derece mutluyuz. Aslında bir kültür sanat başkentiyiz ama bunun yanında da kentsel dönüşümde son derece aktif bir ilçeyiz. Şu anda kentsel dönüşümümüzün neredeyse yüzde 60'ı tamamlanmış durumda. Bunun tabii ki zorlukları da iyi tarafları da var. Kaldırım tahribatları, yolların hızlıca eskimesi ya da trafik, kamyon sorunu... Ama bunları yönetiyoruz, yönetmeye çalışıyoruz. Şu anda belki biraz zor geliyor olabilir bize ve vatandaşımıza ama Allah korusun inşallah olmaz, İstanbul depreminden sonra bu zorluğun ya da şu anda yaşadığımız süreçlerin yararını göreceğiz. Hem kültürde hem sanatta hem çevrede hem sporda 30 müdürlüğümüz var. 30 müdürlüğümüz de şu anda son derece aktif şekilde çalışıyor. Yakın zamanda bir de müze açacağız. Atatürk Müzesi açacağız. Onun heyecanı içerisindeyiz.

"Göreve gerçekten 3 ay sonra bir kreş açtık"

Biz, her yaştan her vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere adımlar atıyoruz. Göreve gerçekten 3 ay sonra bir kreş açtık. Şu anda Müjdat Gezen kreşimiz 7. kreşimiz olarak çalışması devam ediyor. Özellikle üniversite öğrencilerinin gelip ücretsiz şekilde yararlanabildiği, internetin olduğu, çok güzel çalışmanın olduğu bir idea açıyoruz. Biz göreve geldiğimizde bir tane vardı. Şu anda 3'e çıkartıyoruz ve 4'üncüsünü de yakın zamanda açacağız.

"Kadıköy anlatmakla bitmez"

Güzel bir huzur vapurumuz var 65 yaş üstü vatandaşlarımız evlerinden alıp, vapura bindirip, güzel bir müzik ve ufak tefek ikramlar eşliğinde hem Boğaz hem Adalar turu yapıyoruz hem de bir rehber eşliğinde onları İstanbul'a tekrar tanıtıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın sosyalleşmesi bizim için çok değerli. Onlara atölyeler sağlıyoruz. Onun dışında aktif yaşlanma ile ilgili birçok projemiz var. Hepsinin yanında sosyal yardımlarımız son sürat devam ediyor. Onların sayısını arttırdık bu ekonomik koşullarda maalesef. Kadıköy anlatmakla bitmez. Ferdi Zeyrek rahmetli başkanımızın yaptığı gibi sahada olmak çok değerli. Bizler de hep sahada olmak istiyoruz. Her şeyden önce vatandaşın gönlüne girebilmek önemli. 'Kadıköy bir başka', bizim yeni dönem sloganımız bu. Ben herkesi de Kadıköy'e davet ediyorum. Kalamış Festivalimiz de yakında başlıyor. Temmuz başı gibi başlayacak Kalamış Parkımızda. Her alanda hem parklarımızda hem spor alanlarımızda hem kültür merkezlerimizde aktivimiz devam ediyor. Şunu da söyleyeyim, bir kültür merkezi yapıyoruz 20 bin metrekare, onunla inşaatına yakın zamanda başlayacağız. Kadıköy'ün bütün ihtiyaçlarına cevap vermek için ekibimizle beraber 7/24 çalışıyoruz."

"Bu koltuklar bahane bulma koltukları değil"

CHP'li belediyelere yönelik uygulanan baskılara değinen Kösedağ, "Geçen dönem de biz çok fazla engellendik büyük şehirde ama Ekrem Başkan'ın önderliğinde birçok işe imza attık. Oradan biraz tecrübe kazandık. O yüzden bu koltuklar bahane bulma koltukları değil. Tabii ki çok ciddi engellemeler var. Biz bu görevlere talip olurken bunları öngörüyorduk ve ona göre çalışmamızı yaptık. Doğru bir çalışma yürüttüğümüzde şu anda aslında daha rahat görebiliyoruz. Ama şunu düşünüyorum. Bugünler değişir, iklim normale döner ve hem biz hem bütün belediyeler daha rahat vatandaşın lehine işler yapmaya devam ederiz. Vatandaşımız bize güveniyor. Biz de Kadıköy halkının bize güvenini boşa çıkartmayız. Gerekirse hiç uyumayız. Gerekirse hiç dinlenmeyiz ama biz vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye her türlü olnaksızlığa rağmen de olsa devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.