CHP Ön Seçiminde Trabzon'da Yoğun İlgi - Son Dakika
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CHP Ön Seçiminde Trabzon'da Yoğun İlgi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı ve umutsuzluk olmaması gerektiğini vurguladı. Trabzon'daki sandıklar, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

23.03.2025 15:47  Güncelleme: 17:12
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(TRABZON)- Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçiminde oy kullandı. Kaya, "Gün umutsuzluk günü değildir" dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek aday olduğu ön seçimde, Trabzon'da halk sandıklara akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Trabzon'un 18 ilçesinde kurulan ön seçim sandıklarına koşan vatandaşlar, oylarını kullandı.

İl merkezinde, Ortahisar Belediyesi Nikah Salonu'nda kurulan 12 ön seçim sandığında, üyeler ve vatandaşlar ayrı ayrı oylarını kullanırken, dayanışma sandıklarında çok daha büyük bir yoğunluğun yaşandığı gözlendi. Toplumun her kesiminden, farklı siyasi görüşlerden binlerce kişinin katıldığı seçimde vatandaşlar, Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimlere yapılan operasyonların tamamen siyasi amaçlı olduğunu dile getirdi.Yaşananların vicdan sahibi hiç kimse tarafından kabul edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden vatandaşlar, sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduklarını ve yapılan haksızlığa bir an önce son verilerek İmamoğlu ve arkadaşlarının özgürlüklerine kavuşması gerektiğini söyledi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da, eşi Tuba Kaya ile birlikte oyunu kullandı. Kaya, hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini belirterek Türkiye'nin bu süreçten yepyeni bir başlangıç yaparak yepyeni bir sayfa açacağını söyledi, "Gün umutsuzluk günü değildir" diye konuştu.

Ön seçimde oy kullanma işlemleri, saat 17.00'a kadar devam edecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Ön Seçiminde Trabzon'da Yoğun İlgi - Son Dakika

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