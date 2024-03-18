CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Puff adlı aromalı elektronik sigaralara ilişkin Meclis\'te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi

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CHP Sözcüsü Deniz Yücel, "Puff" adı verilen aromalı elektronik sigaralara ilişkin Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi veren Yücel, "Bir ebeveyn olarak ben de çocuklarım için endişe duyuyorum. Çocuklarınızı bu beladan uzak tutun. Bu ürünler, 65'in üzerinde internet sitesinden yasa dışı ve adrese teslim şekilde satılmaktadır. Üstelik bakkal ve dükkanlarda dahi bu elektronik sigaraları bulmak mümkün. Buradan tüm anne babalara çağrıda bulunuyorum. Puff barlar, nikotinin en etkili, en bağımlılık yapıcı araçlarından biri"dedi

Deniz Yücel, "Puff" adı verilen aromalı elektronik sigaralara ilişkin Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın cevaplaması için soru önergesi veren Yücel, şunları kaydetti:

"Bu ürünler, 65'in üzerinde internet sitesinden yasa dışı ve adrese teslim şekilde satılmaktadır. Üstelik bakkal ve dükkanlarda dahi bu elektronik sigaraları bulmak mümkün. Buradan tüm anne babalara çağrıda bulunuyorum. Puff barlar, nikotinin en etkili, en bağımlılık yapıcı araçlarından biri. Kullan-at tipi 16 puff bar elektronik sigara cihazının madde sıvısının incelendiği bir araştırmada, 126 tatlandırıcı kimyasal madde saptandı, bu sıvıların zehir etkisi gösterdiği tespit edildi. ve bu zehire çocuklarımızın ulaşması ne yazık ki çok basit. Ben de bir babayım ve tüm ebeveynleri bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum. Aromalı elektronik sigaralar sanıldığı gibi masum değil, adeta meyve kokulu öldürücü bir maddedir."

Elektronik sigaraların sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de tehlikeli olduğunu kaydeden Yücel, "Bu elektronik sigaralar sadece çocuklar için değil yetişkinler için de büyük bir tehlike. Sigarayı bırakmaya yardımcı olduğu ya da azalttığı kandırmacası ile satılan elektronik sigaralar, iddia edilenin aksine içerdiği ağır kimyasal maddeler nedeniyle daha büyük bir bağımlılığa sebep oluyor. Sigarayı bırakayım derken nefes alamaz hale gelebiliyorsunuz. Bu nedenle acilen önlem alınması gerekmektedir" dedi.

"BU ÜRÜNLER GÜMRÜKTE DENETİME TABİİ DEĞİL MİDİR?"

Yücel'in Bakan Bolat'a yönelttiği sorular ise şöyle:

"İthalatı ve üretimi yasak olmasına rağmen elektronik sigara ve puff barların ülkemizde çok kolay erişilebilir olmasının nedeni nedir? Bu ürünler gümrükte denetime tabii değil midir? Bakanlığınızca 2023 yılında elektronik sigara ithalatı ile ilgili olarak kaç denetim yapılmıştır? Bu denetimlerin sonucunda e-ticaret yoluyla bu ürünleri satan kaç firma tespit edilmiştir? Bu firmalara bir yaptırım uygulanmış mıdır? Uygulandı ise hangi firmaya ne kadar ceza kesilmiştir? Günden güne kullanım yaşı düşen ve kullanımı hızla yayılan elektronik sigara ve puff barların kullanımının engellenmesi konusunda Bakanlığınızın bir eylem planı bulunmakta mıdır?"