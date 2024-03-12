CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı Yumaklı'nın çiftçilere yönelik açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika
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CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı Yumaklı'nın çiftçilere yönelik açıklamalarını eleştirdi

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı Yumaklı\'nın çiftçilere yönelik açıklamalarını eleştirdi

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçilere yönelik sözlerini eleştirerek tarım sektöründeki sorunların sadece 'önünü görmek' gibi basit bir vaatle çözülemeyeceğini belirtti. Adem, gerçeklerin göz ardı edildiği bir yaklaşımın tarım sektörünü daha da zor duruma soktuğunu ifade etti.

12.03.2024 10:58
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CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı Yumaklı'nın çiftçilere yönelik "çiftçi önünü görecek ve ne ekeceğini 3 yıl önceden bilecek" açıklamasını eleştirerek, "Sanırım Bakan Yumaklı, gerçek dünyadan farklı bir tarım diyarında yaşıyor. Çünkü çiftçinin gerçek zorluklarını görmek yerine, onlara sihirli bir kristal top vaat ediyor. 'Çiftçi önünü görecek diyen' Bakan, önce çiftçinin halini bir görsün. Çiftçilerin hak ettikleri destekten mahrum bırakılmasının sorumlusu bizzat AKP hükümetidir. Hükümet çiftçilere ancak masal anlatarak, sorunları çözmekten kaçıyor" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın çiftçilere yönelik sözlerini eleştirerek tarım sektöründeki sorunların sadece "önünü görmek" gibi basit bir vaatle çözülemeyeceğini belirtti. Adem, gerçeklerin göz ardı edildiği bir yaklaşımın tarım sektörünü daha da zor duruma soktuğunu ifade ederek, "Çiftçilerimiz girdi maliyetleriyle boğuşurken, üretimlerini sürdürmek için çabalarken, bir de Bakan'ın uçuk vaatleriyle avutulması ne kadar adaletli ve gerçekçi olabilir? Tarım sektörüne yönelik somut çözümler üretilmeli, çiftçilerimize bir an önce gerçek destek verilmeli" dedi.

Çiftçilere milli gelirin yüzde 1'i oranında verilmesi gereken desteğin ödenmediğini hatırlatan Adem, "Çiftçilerimizin yaşadığı üretim zorlukları ve halkımızın geçim sıkıntısı derinleşmektedir. AKP iktidarının ise tek sıkıntısı, bu sorunların seçime kadar nasıl örtbas edileceğidir" ifadelerini kullandı.

Adem konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Tarım sektöründe yaşanan sıkıntılar, çiftçilerimizin zorlu mücadelesi ve bakanlık tarafından sunulan vaatlerin gerçeklikten uzak bir tablo ortaya koymaktadır. Bugün geldiğimiz noktada tarım bakanlığı hangi ülkeden ne ithal edileceğine bakmaktan ülke tarımını, üreticisini ve gerçeklerini görmemektedir. Ülkenin geldiği durum şudur: Üretilen narenciye ağaç dallarında çürümeye bırakıldı. Geçen yılın mahsulleri işçilik maliyetleri yüzünden bahçelerden toplatamazken, vatandaş, çürük meyve, sebzeyi market önlerindeki çöplerden toplamaya mahkum edildi. İktidar, ekonomik sorunları anlamak, çözüm sunan politikalar üretmek şöyle dursun, fiyat artışlarının sorumlusu olarak, fırıncı esnafını, hayvancılık yapan yetiştiricileri, zincir marketleri hedef g&o uml;steriyor. Yeter, halkı birbirine düşman ettiniz.

"ÇİFTÇİLERİN HAK ETTİKLERİ DESTEKTEN MAHRUM BIRAKILMASININ SORUMLUSU BİZZAT AKP HÜKÜMETİDİR"

Bugün çiftçilerimiz, tohum ve gübre almak için borçlanırken, ürünlerini nasıl hasat edeceklerini düşünmektedir. Çiftçilerimizin yaşadığı üretim zorlukları ve halkımızın geçim sıkıntısı derinleşmektedir. AKP iktidarının ise tek sıkıntısı, bu sorunların seçime kadar nasıl örtbas edileceğidir. Bugünün ve yarının sorunları iktidarınız tarafından göz ardı edilmektedir. Siz çıkmışsınız çiftçinin 3 yıl sonra ne ekeceğini bileceğini iddia ediyorsunuz. Sayın Yumaklı gerçekten tarımı ve çiftçileri düşünüyorsanız öncelikle Tarım Kanunu'nu açıp okuyun ve çiftçilere verilmesi gereken destek miktarını neden eksik verildiğini açıklayın. Tarım Kanunu'nun 21. Maddesi, milli gelirin yüzde 1'inin çiftçilere destek olarak verilmesi gerektiğini açıkça belirtiyor. Bu oran, rakamsal olarak 263 milyar liraya denk gelmektedir. Ancak, hükümetinizin gerçekleştirdiği destek miktarı sadece 85 milyar lira, aradaki fark olan 173 milyar lirayı hangi hakla çiftçilerimizin cebinden alıyorsunuz. Bu çiftçinin, üreticinin hakkını gasp etmekten başka bir şey değildir. Çiftçilerin hak ettikleri destekten mahrum bırakılmasının sorumlusu bizzat AKP hükümetidir. Hükümet çiftçilere ancak masal anlatarak, sorunları çözmekten kaçıyor. Ülkemizin tarım sektörü, AKP'nin yanlış politikaları ve ihmallerinin ağır bedelini ödemektedir."

Kaynak: ANKA

Erhan Adem, Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı Yumaklı'nın çiftçilere yönelik açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Tarım ve Orman Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Bakanı Yumaklı'nın çiftçilere yönelik açıklamalarını eleştirdi - Son Dakika
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