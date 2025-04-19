CHP Yozgat'ta İmamoğlu İçin Miting Düzenledi - Son Dakika
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CHP Yozgat'ta İmamoğlu İçin Miting Düzenledi

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CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği mitinge katılan vatandaşlar, Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Mitingde adalet ve ekonomik sorunlar üzerine çeşitli konuşmalar yapıldı.

19.04.2025 14:27  Güncelleme: 16:05
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Muhabir: Seyfi Çelikkaya - Kameraman: Recep Tunahan Güler

(YOZGAT) - CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan vatandaşlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Sancak Yılmaz, "Mücadelemize inançla ve ilkeli bir şekilde devam ediyoruz" dedi. Bir yurttaş, "Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce Silivri zindanından çıkarılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Mustafa Kır ise "Geçen yıl TÜİK'in açıklamış olduğu resmi rakamlara göre, tarımda enflasyon yüzde 45. Resmi olarak açıklanmış TÜİK rakamının altında arpa ve buğdaya zam vermek, pancara zam vermek çiftçiyi zor durumda bırakmıştır" şeklinde konuştu.

CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için Yozgat'ta düzenlediği miting öncesinde vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

İskender Kırlangıç, "Geldik, izleyeceğiz, alkışlayacağız. Konuşmasına göre, düzenine göre bu şeylerden kurtulacağız. Sürekli her şey pahalı, ekonomi, mazot, gübre... Elimizden geldiği kadar bir türlü işte bir şeyler yapacağız halimizden geldiği kadar" dedi.

Sancak Yılmaz, İmamoğlu'nun tutuklanmasına şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, "Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandığına inanıyoruz. Bu nedenle sesimizi daha gür çıkarıyor ve İmamoğlu'nun serbest bırakılması için mücadele ediyoruz. Sesimizi daha gür çıkarmak için meydanlardayız. Bu meydanlardan bizleri hiç kimse geri koyamayacak. Mücadelemize inançla ve ilkeli bir şekilde devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Yerköy İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uyar, "Desteğe geldik. İmamoğlu için, Türkiye'miz için kurtulsun. Yazık, boş yere yatıyor. Sebepsiz yere yatıyor. Üç kere başkan seçildiği için suçu yok. Destekçisiyiz, arkasındayız" şeklinde konuştu.

"Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz"

Yozgat'ın Yamaçlı kabasından mitinge gelen Elif Ünal, "İmamoğlu çıkacak, her şey güzel olacak, mutluluklar gelecek" dedi.

Ankara'dan miting için Yozgat'a giden bir vatandaş, "Keçiören İlçe Başkanlığı olarak Genel Başkanımız ve İmamoğlu cumhurbaşkanımıza destek için Yozgat'a geldik. Herkese hayırlı olsun. Gelecek bizimdir" diye konuştu.

Ankara'dan geldiklerini belirten bir vatandaş, "Adaletsizlik. Çünkü adalet sonuçta herkese lazım olacak. Ben de bir Yozgatlıyım. Keçiören'de belediye meclis üyesiyim. Memleketime geldim, yapılan zulme artık dur demek için. Umarım her şey çok güzel olacak" diye konuştu.

"Ekrem İmamoğlu için buradayız" diyen bir yurttaş, "Adalet istiyoruz, hukuk istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun bir an önce Silivri zindanından çıkarılmasını istiyoruz. Hem hukuka, hem adalet, hem akla, hem bilime, hem vicdana, hem dine aykırı bir şeydir" ifadesini kullandı.

"Resmi olarak açıklanmış TÜİK rakamının altında zam vermek çiftçiyi zor durumda bırakmıştır"

Mustafa Kır, mitinge katılma sebeplerinin çiftçinin durumunu anlatmak olduğunu söyleyerek, şöyle devam etti:

"Çiftçi gerçekten çok kötü durumda. Biz bunu anlatırken belki bazı kesimler yanlış anlıyor ama ben sadece şunu anlatmaya çalışayım. Geçen yıl TÜİK'in açıklamış olduğu resmi rakamlara göre, tarımda enflasyon yüzde 45. Resmi rakam bu. Devletin açıklamış olduğu resmi rakam. Ama geçen yıl arpaya yüzde 6, buğdaya da yüzde 12 gibi komik bir zam yaptılar. Bunu, bu yılda yaşanmasın diye sayın yetkililere buradan sesleniyoruz. Resmi olarak açıklanmış TÜİK rakamının altında arpa ve buğdaya zam vermek, pancara zam vermek çiftçiyi zor durumda bırakmıştır."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Yozgat'ta İmamoğlu İçin Miting Düzenledi - Son Dakika

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