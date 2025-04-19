CHP Yozgat'ta Miting Düzenledi

(YOZGAT) - CHP'nin Yozgat'ta düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşan Çiftçi Abdullah Ceylan, "Adalet istiyoruz. Yolsuzluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe çiftçiler olarak izin vermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Onu yatırmayacağız. Onu kurtaracağız. Ahdımız var, iktidara geleceğiz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi Yozgat'ta başladı. Mitingin yapıldığı meydanda, miting otobüsü üzerinden meydanı dolduran kalabalığa seslenen Yozgatlı çiftçi Abdullah Ceylan, şöyle konuştu:

"Mitingi başlatan, çiftçilere örnek olan, hakkını arayan, hakkını yedirmeyen bir çiftçi olarak sizlere sesleniyorum. Adalet istiyoruz. Yolsuzluğa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe çiftçiler olarak izin vermeyeceğiz. CHP Genel Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyorum. Onu yatırmayacağız, onu kurtaracağız. Ahdımız var, iktidara geleceğiz. Ben çiftçi olarak röportaj yaptım. Bana 1 milyon lira ceza yazmışlar. 100 milyon lira yazmazsanız, namertsiniz. Hakkını aramayan, malının değerini takip etmeyen çiftçilere sesleniyorum. Bu düzen böyle gittikçe, açlıktan, sefaletten, beceriksizlikten kurtulamayacağız. Bu düzeni yıkacağız, yıkacağız, yıkacağız... Ben şunu tavsiye ediyorum. Devleti yöneten bir insan, 'turp ile şalgam' ile devlet idare edilmez. Adalet ile hukuk ile idare edilir. Bunları onlara hesabı geldiğinde soracağız. Ben çiftçiyim çiftçi. Halk için millet için çalışan çiftçiyim. Size söz veriyorum. Çok güzel olacak, çok güzel olacak, çok güzel olacak. Vatan için millet için hayırlısı olacak. Bu düzen bitecek."