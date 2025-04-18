CHP Yozgat'ta Miting Öncesi Basın Toplantısı Düzenledi

Haber: Gülara Subaşı-Seyfi Çelikkaya/ Kamera: Dursun Alkaya-Tunahan Güler

(YOZGAT) - CHP'li milletvekilleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri Yozgat İl Başkanlığı'nda yarın gerçekleştirilecek miting öncesi basın toplantısı düzenledi. PM Üyesi Ali Abbas Ertürk, "Yozgat'ı iktidar nedense kalesi gibi görmeye başladı. Oysa Yozgat, hiçbir siyasi partinin kalesi olmaz. Yozgat emeğin, alın terinin, adaletin, doğruluğun kalesidir" dedi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin ikinci adresi Yozgat oldu. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 14.00'te Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting için Yozgat'ta hazırlıklar devam ediyor.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP milletvekilleri Aliye Timisi Ersever, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve İsmail Atakan Ünver, PM Üyeleri Ali Abbas Ertürk ve Uğurcan İğrak partilerinin Yozgat İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Yaşar, şunları söyledi:

" AK Parti'ye 23 yıldır en çok oy veren Yozgat, her seçimde yüzde 70'in üzerinde oy verdi Sayın Cumhurbaşkanına. Ama maalesef nüfusumuz 620 binden 410 bine düştü, vekil sayımız altıdan üçe düştü. Biz Yozgatlılar olarak AK Parti iktidarından Sayın Cumhurbaşkanı'na verdiği desteğin karşılığını hizmet olarak alamadık. Dolayısıyla Yozgat karar verdi. Yozgat ayağa kalktı. ve Yozgat Türkiye'ye yarın, 19 Nisan'da, saat 14: 00'te Yozgat Cumhuriyet Meydanı'ndan Yozgat kendi gücünü, kendi isyanını, başkaldırısını Türkiye'ye ilan edecek."

Adnan Beker: "Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek için buradayız"

Yozgat'ın üvey evlat olduğunu söyleyen CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, şöyle konuştu:

"Adalet için, haksızlıkların durdurulması için, demokrasi için buradayız, ez cümle Atatürkümüzün kurduğu Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek için buradayız. Bizim hepimize adalet lazım. Bu ülkeye adalet lazım. Bu ülkede adalet olmazsa bu ülkenin geleceği olmaz. Onun için diyorum ki inşallah ülkemize adaleti CHP getirecek ve CHP iktidarda gözüküyor zaten. Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olacak ve ülkede huzura kavuşacak."

Cemal Enginyurt: "Meclis'te 134 milletvekiliyle karşınızda dimdik duracağız. Yüreğin yetiyorsa uygula bu kararı"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise dün TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını okutmasının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Biçer Karaca'ya Genel Kurul'da görev vermeme kararına şu sözlerle tepki gösterdi:

"Demokratik bir hakkı, bir talebi bir Meclis başkan vekili, Meclis'te okudu diye Meclis'in başındaki kişi, 'CHP'nin başkan vekili artık oturum yönetemez' diyor. Bu bir hadsizliktir, bu bir darbedir yine. Alıştılar darbe yapmaya. Numan Kurtulmuş, sen kim oluyorsun da tıpkı senin gibi milletin oylarıyla seçilen CHP'nin Meclis Başkanvekili'nin oturum yönetme hakkını elinden alıyorsun? Numan kurtulmuş, nasıl ki meydanlarda 19 Mart'tan bu tarafa gençler, kadınlar, emekliler velhasıl Türk milleti sokaklardaysa Numan Kurtulmuş o Meclis'te 134 milletvekiliyle karşınızda dimdik duracağız. Yüreğin yetiyorsa uygula bu kararı. Ne zannettiniz TBMM babanızın çiftliği mi? Bu nasıl bir hadsizlik? CHP, bu milletin oylarıyla seçilip parlamentoya gelmiş 100 yıllık bir siyasi parti; Numan Kurtulmuş, Recep ağabeyine yaranmak için 'Gülizar Karaca'ya oturum yönetmeyeceğim' diyor. Neymiş, Can Atalay kararını uyguladı diye. Esas senin o Meclis'te oturum yönetmemen lazım. Çünkü sen uygulaman gereken uygulamadığın için Gülizar Karaca o AYM kararını okudu. İşte hukuksuzluk Meclis de dahil, bütün Türkiye'yi sardı. Bu hukuksuzluğun karşısında, yarın Yozgat Meydanı'nda hep birlikte haykırmak için toplanacağız. CHP olarak biz, Ekrem İmamoğlu'na adalet isterken sadece Ekrem İmamoğlu için değil; emeklilikte kademeli için, staj ve çırak mağduru için, mülakatta hakkı yenilip intihar eden çocuklar için, 7200 Bağkur prim günü söz verilip yerine getirilmeyenler için, askerimiz, polisimiz, gençlerimiz, öldürülen kadınlarımız için yarın Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda olacağız."

İsmail Atakan Ünver: "Halkımızın Yozgat'tan vereceği ses, tüm Türkiye'ye ışık tutacak"

19 Mart'ta Türkiye'de milli iradeye yönelmiş yargısal görünümlü bir siyasi operasyon yapıldığını söyleyen CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstererek yarınki mitinge ilişkin şunları söyledi:

"CHP olarak Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde erken seçim talebiyle başlattığımız iktidar yürüyüşü için yola çıktık. İlk mitingimiz Samsun'daydı. Erken seçim talebiyle, sandığın milletin önüne gelmesi talebiyle başlattığımız yürüyüşün en önemli duraklarından birisi olan, ikinci durağı olan Yozgat'tayız. Yozgat'ta yarın güçlü bir miting yapacağız. Tüm Yozgatlı hemşerilerimizi mitingimize davet ediyoruz. Onların Yozgat'tan vereceği ses tüm Türkiye'den duyulacak, tüm Türkiye'ye ışık tutacak. İktidarın değişmesi için önemli bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Yarınki mitingimizin de çok güçlü olacağını, Yozgatlı hemşerilerimizin önemli bir katılımla mitingmize ilgi göstereceğini görüyoruz. Onları Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda, saat 14: 00'te gerçekleştireceğimiz mitinge bekliyoruz."

Ali Abbas Ertürk: "Yozgat, hiçbir siyasi partinin kalesi olmaz. Yozgat emeğin, alın terinin, adaletin, doğruluğun kalesidir"

Üç gündür 10'a yakın milletvekili heyetiyle miting hazırlıkları için Yozgat'ta ilçeleri gezdiklerini belirten PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ise şunları söyledi:

"Yozgat'ı iktidar nedense kalesi gibi görmeye başladı. Oysa Yozgat, hiçbir siyasi partinin kalesi olmaz. Yozgat emeğin, alın terinin, adaletin, doğruluğun kalesidir. 31 Mart'ta Yozgatlı bir mesaj verdi aslında iktidara. Ama o mesajı yanlış anladı Sayın Cumhurbaşkanı. O mesajdan gerekli dersi almadı. ve ilk konulacak sandıkta da ve burayı kalesi zannedenlerin nasıl şok yaşadığını hepimiz göreceğiz. Biz Yozgat'ta da gittiğimiz vilayetlerde de şunu gördük ki her siyasi görüşten adalete susamış bir toplum görüyoruz. Artık insanların karın tokluğu kadar adalet ihtiyacı önemli bir hale gelmiştir. ve CHP de bugün toplumsal muhalefetin adresi ve toplumun nefesidir. CHP üzerine dönen oyunları biliyoruz. CHP'ye 100 yıllık tarihinde ilk defa kayyum ataması iddialarını duyuyoruz. Ama ona tevessül edenlere, onu aklından geçirenlere, karanlık odalarda bunu planını yapanlara şunu söylemek isteriz ki CHP teslim alınmaz bir kaledir ve CHP nasıl kurulduysa öyle de korunur. O nedenle bu demokrasi dışı eylemlere heveslenenler, varsa hala kafalarında böyle bir düşünce bundan derhal vazgeçmelidir. Tüm Yozgat halkını, Sayın Genel Başkanımızın yarın 14.00'teki mitingine davet ediyorum. O CHP'nin toplantısına katılmak değil, yaşadığımız bu topyekün haksızlıklara karşı bir ses yükseltmedir."