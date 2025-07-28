Ciara, Benin'den Vatandaşlık Aldı

ABD'li siyahi şarkıcı Ciara, Benin'in soy bağına dayalı vatandaşlık programı kapsamında vatandaşlık aldı.

Grammy ödüllü Ciara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler Afrika Kökenli Kadınlar ve Kızlar Uluslararası Günü dolayısıyla, soy bağına dayalı vatandaşlık programı kapsamında Benin vatandaşlığı alan ilk kişi olduğunu duyurdu.

Benin Adalet Bakanı Yvon Detchenou, Dışişleri Bakanı Olushegun Adjadi Bakari ve Kültür Bakanı Jean Michel Abimbola'nın katılımıyla düzenlenen resmi törende, 2 Afrika kökenli kişi daha Benin vatandaşlığına kabul edildi.

Ciara, törende yaptığı konuşmada "Atalarıma duyduğum saygı ve sevgiyi burada derinden hissettim. Bu topraklara aidiyetimi artık sadece kalbimde değil, resmi kimliğimle de taşıyorum." ifadesini kullandı.

Törenin ardından şarkıcı, 17 ila 19. yüzyıllarda Batı Afrika'daki köle ticaretinin en önemli merkezlerinden biri olan Ouidah kentini ziyaret etti.

Ciara daha sonra Afrika'da köleleştirilmek üzere kaçırılan bir milyondan fazla insanın ABD'ye götürecek gemilere binmeden önce geçmek zorunda kaldıkları son 4 kilometrelik rotayı kapsayan "köle yolu" ismiyle bilinen parkuru yürüdü.

Yasa Eylül 2024'te çıkmıştı

Benin hükümeti, Eylül 2024'te yürürlüğe giren yasa kapsamında, Afrika kökenli kişilere vatandaşlık hakkı tanımaya başlamıştı.

Söz konusu yasa, vatandaşlık talebinde bulunan kişilerin 18 yaşını doldurmuş olmasını, başka bir Afrika ülkesinin vatandaşı olmamasını ve soy bağlarını resmi belgeler ya da devlet onaylı DNA testi ile kanıtlamasını yeterli görüyor.

Söz konusu yasaya göre, vatandaşlık almak isteyen kişinin, soy ağacında Afrika kıtasından transatlantik köle ticaretinin bir parçası olarak sürgün edilmiş Sahra altı Afrika kökenli bir atası olduğunu kanıtlaması gerekiyor.

Yasa, 1944'ten önce köle ticaretinin bir parçası olarak sürgün edilen ülkelerde veya bölgelerde doğmuş Sahra altı Afrika kökenli kişileri, Afrika kökenli olarak kabul ediyor.

Afrika kökenliler "köklerine" dönüyor

Afrika kıtasında bazı ülkeler, köle ticareti yoluyla ABD'ye kaçırılan kişilerin torunlarına vatandaşlık ve oturum imkanı tanıyan çeşitli yasal düzenleme ve girişimler başlatmıştı.

Gine Bissau 2021'de Afrika kökenli kişilere vatandaşlık veren bir programı yürürlüğe sokmuş ve program kapsamında 9 kişiye haziran ayında vatandaşlık verilmişti.

Gana'da 2018'de başlatılan "Geri Dönüş Yılı (year of return)" girişimi kapsamında, çoğu ABD'den olmak üzere Afrika kökenli yüzlerce kişi Gana vatandaşlığı almıştı.

Sierra Leone, Gabon, Zimbabve, Kenya, Cabo Verde, Nijerya gibi ülkeler de benzer uygulamalar başlatılmıştı.

Transatlantik köle ticareti

Transatlantik köle ticareti, 15. yüzyıl sonlarından 19. yüzyıl ortalarına kadar süren ve yaklaşık 12,5 milyon Afrikalının zorla Amerika kıtasına götürüldüğü, tarihin en büyük zorunlu göç hareketlerinden biri olarak biliniyor.

Batı Afrika kıyılarından başlayan bu sistem, Avrupa, Afrika ve Amerika arasındaki köle ticareti üçgeninin temelini oluşturdu.

Köle ticareti, Afrika kıtasında büyük demografik kayıplara ve sosyal yapının bozulmasına yol açtı.