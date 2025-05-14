Cide'de Engelliler Haftası Etkinliği

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Cide Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Var mısın bizimle oynamaya? Farklılaşmıyoruz, bütünleşiyoruz" sloganıyla hayata geçirilen etkinlik, çocukları ve yetişkinleri bir araya getirdi.

Etkinlik kapsamında sokak oyunları, turnuvalar, çeşitli atölye çalışmaları, yüz boyama etkinlikleri ve müzikli gösteriler düzenlendi.

Çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, aileler de farkındalık panoları ve bilgilendirme stantları aracılığıyla engellilik konusunda bilinçlendirildi.