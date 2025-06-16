Cide\'de Takla Atan Araç Kazası

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki araca çarparak takla attı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Cide sahil yolunda meydana geldi. Asım K.'nin kullandığı 34 CRP 290 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 06 COP 419 plakalı otomobile çarparak takla attı. Kazada yaralanmayan sürücü Asım K., ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazaya karışan iki araç çekici ile olay yerinden kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.