Cide'de Uçuruma Devrilen Araç

Kastamonu'nun Cide ilçesinde 25 metrelik uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.
Cide- İnebolu kara yolu Sarı köyü yakınlarında Necdet Ercan'ın kullandığı 37 FC 650 plakalı otomobil kontrolden çıkarak 25 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Sürücü kazayı yara almadan atlattı.
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